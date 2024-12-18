Yağmur Dinç

Çoğumuz için çikolata bir şımartma ve ikramdır, diğerleri için ise en nadir kakao çekirdeklerinden yapılmış, tat tomurcuklarını bir üst seviyeye taşımak için tasarlanmış bir şımartma deneyimidir.

Dünyanın en lüks çikolatalarından oluşan bir seçki, ikramların rafine dünyasına dair bir fikir verir.

Bazı çikolatalar, şımartılmayı yeniden tanımlıyor.

İşte Forbes'a göre, dünyanın en pahalı 10 çikolatası...

1- To'ak Çikolata

Menşei: Ekvador

Nadir miras kakao çekirdeklerinden yapılan, Nacional çeşidi To'ak Çikolata, karmaşık lezzet profiliyle bilinir. Çikolata, tadını artıran kaliteli viskiye benzer şekilde ahşap kutularda olgunlaştırılır.

2- Amedei Porcelana

Menşei: İtalya

Bu çikolata, Venezuela'dan gelen nadir kakao çekirdeklerinden yapılır. Bu Amedei Porcelana, lezzet yoğunluğu ve yumuşaklığı nedeniyle çok sayıda ödül kazanmıştır, bu yüzden çikolata severler onu çok sever.

3- La Madeline au Truffle

Menşei: Amerika Birleşik Devletleri

Bu lüks trüf, Fransız Perigord trüfleri ve zengin bir bitter çikolata kabuğu ile aşılanmış bitter çikolata ganajından oluşuyor. Çikolatacı Fritz Knipschildt tarafından el işçiliğiyle yapılmış ve dünyanın en pahalı çikolatalarından biri.

4- Fève Çikolata

Menşei: Amerika Birleşik Devletleri

Fève Chocolate, tek kökenli kakaoya odaklanıyor ve ilave şeker içermeyen, çekirdeklerin saf lezzetini öne çıkaran %100 kakao barı sunuyor.

5- Scharffen Berger

Menşei: Amerika Birleşik Devletleri

Scharffen Berger'in bitter çikolata barı zengin aroması ve yumuşak dokusuyla ünlüdür. Yüksek kaliteli malzemeleri ve el yapımı üretim yöntemleriyle bilinir.

6- Pierre Marcolini - Grand Cru Çikolata

Menşei: Belçika

Pierre Marcolini kakao çekirdeklerini doğrudan dünyanın dört bir yanındaki plantasyonlardan satın alıyor, bu da gurme çikolatalarında kalite ve benzersiz tatlar sağlıyor.

7- Ritual Çikolata -

Menşei: Amerika Birleşik Devletleri

Bu çikolata, tadım deneyimini zenginleştiren eşsiz aromalar sunan burbon fıçılarında olgunlaştırılır.

8- Amedei Chuao

Menşei: Venezuela

Amedei Chuao, Venezuela'nın Chuao bölgesinden toplanan dünyanın en nadir kakao çekirdeklerinden birinden yapılır. Karmaşık aromaları ve yumuşak dokusu onu oldukça aranan bir hale getirir.

9- Cacao Barry - Grand Cru Çikolata

Menşei: Fransa

Cacao Barry'nin Grand Cru serisi, benzersiz lezzet profilleriyle bilinen belirli bölgelerden temin edilen yüksek kaliteli çikolataları içerir.

10- Godiva - Altın Koleksiyonu

Menşei: Belçika

Godiva'nın Altın Koleksiyonu, gösterişli bir hediye olabilecek çeşitlilikte gurme çikolatalar içeriyor.