Dünyanın en soğuk şehri belli oldu! Termometreler eksi 70 dereceyi gösterdi

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Son günlerde Türkiye’de de etkili olan soğuk hava termometrelerin eksi dereceleri bulmasına neden olurken yapılan araştırmalar sonucunda dünyanın en soğuk şehri belli oldu.

Soğukluğu ile nam salan Rusya’da bulunan o ülke termometrelerinin gösterdiği derece ile şoke etti. Rusya’nın uzak doğusunda bulunan ve özerk Türk Cumhuriyeti olan Yakutistan (Saha Özerk Cumhuriyeti) dondurucu soğuğu ile dünyanın en soğuk şehri unvanını aldı.

Yakutistan'ın (Saha Özerk Cumhuriyeti) başkenti Yakutsk’ta termometreler eksi 70 dereceyi göstererek dünyanın en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.

DONDURUCU SOĞUKLA MÜCADELE EDİYORLAR!

'Dünyanın en soğuk kenti' unvanına sahip olan Yakutsk’da bu hafta sıcaklık -40 ile -51 arasında değişiklik gösterirken eksi 70 dereceyi gören termometreler şaşkına çeviriyor.

Rusya’nın Sibirya bölgesinde yer alan Yakutsk’da 300 bin kişi yaşadığı kentte sıcaklık kışın eksi 70 dereceye kadar düşebiliyor.

Dondurucu soğuğa rağmen Yakutsk’ta hayat durmuyor. Okullar ve resmi kurumlar sıcaklık eksi 52 derecenin altına inmediği sürece tatil edilmiyor.

Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdırmayı başaran şehir, dünyaca ünlü fotoğrafçıların da sık sık fotoğrafladığı noktalar arasında yer alıyor.