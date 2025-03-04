Dünyanın en yakışıklı futbolcuları seçildi! Listenin zirvesinde yer alan isim şaşırttı

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Futbol sahalarının yıldızları, yetenekleri kadar karizmalarıyla da dikkat çekiyor. İngiliz Daily Mail gazetesi tarafından düzenlenen ve 2500 kişinin oy kullandığı anketin sonuçları açıklandı. Anket sonucunda, dünyanın en yakışıklı futbolcusu seçilen isim sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Yapılan oylamada zirveye çıkan futbolcu, oyların %19’unu alarak rakiplerini geride bıraktı. Karizmatik duruşu, etkileyici tarzı ve saha içindeki liderliği ile büyük beğeni toplayan bu isim, futbol dünyasında olduğu kadar sosyal medyada da popülerliğini kanıtladı.

Sporseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirilen ankette, ilk 10’a giren futbolcuların tamamı, milyonlarca hayrana sahip dünyaca ünlü isimlerden oluşuyor.

İşte “Dünyanın En Yakışıklı Futbolcusu” anketinde zirveye oynayan 10 isim ve aldıkları oy oranları…

EN YAKIŞIKLI FUTBOLCULAR

10) Kylian Mbappe: %2

9) Erling Haaland: %4

8) Cristiano Ronaldo: %6

7) Marcus Rashford: %7

6) Bukayo Saka: %8

5) Trent Alexander-Arnold: %10

4) Declan Rice: %12

3) Jack Grealish: %15

2) Jude Bellingham: %17

1) Cole Palmer: %19