Dünyanın servet değerindeki 9 sebzesi

Yağmur Dinç

Beslenmemizin vazgeçilmez bir parçası olan sebzeler, hem lezzet hem de sağlık sağlar.

Ancak konu fiyat olduğunda, tüm sebzeler eşit değildir.

Bir sürü yemyeşil yeşillik veya havuç için düşük bir fiyat ödemeye alışkın olsak da, sebzeler dudak uçuklatabilir.

Bu sebzelerin bazıları lezzetleri, nadirlikleri veya yetiştirmek için gereken emek nedeniyle oldukça değerlidir.

İşte dünyanın en pahalı 9 sebzesi...

BEYAZ TRÜF MANTARI

Beyaz trüf mantarlarının kilogram başına yaklaşık 12 bin dolara mal olduğu bilinmektedir ve bu da onu dünyadaki en lüks ve pahalı sebzelerden biri yapar. Bu nadir mantarlar, meşe ve fındık gibi belirli ağaçların köklerine yakın yeraltında büyür ve çoğunlukla İtalya ve Hırvatistan'ın ormanlık alanlarında bulunur.

ŞERBETÇİOTU FİLİZLERİ

Şerbetçiotu filizleri dünyadaki en nadir ve en pahalı sebzeler arasındadır ve kilogram başına yaklaşık 990 dolar değerindedir. Bu yumuşak filizlerin, bira üretiminde birincil bir rolü olan şerbetçiotu bitkisinden elde edildiği bilinmektedir.

LA BONNOTTE PATATESLERİ

Kilogram başına 583 doların üzerinde olan Le Bonnotte patatesleri, dünyanın en pahalı patatesleri olarak bilinir. Fransız adası Ile De Noirmoutier, bu nadir ve pahalı patateslere ev sahipliği yapmaktadır.

Yetiştirme sırasında gübre olarak deniz yosunu kullanıldığından belirgin, narin bir tada sahiptirler.

MATSUTAKE MANTARI

Matsutake mantarları, kilogram başına 500 doların üzerinde bir değere sahip olmasıyla dünyanın en pahalı mantarlarından biri olarak bilinir.

Derin, topraksı lezzetleri ve belirgin aromaları onları son derece değerli kılar. Bu mantarlar benzersiz ve nadirdir çünkü yetiştirilmeleri zordur ve yalnızca belirli orman türlerinde yetişirler.

WASABİ

Çoğunlukla Japonya'da yetiştirilir ve gelişmek için serin sıcaklıklar ve sabit su akışı gibi son derece özel yetiştirme koşullarına ihtiyaç duyar.

Bu nedenle yetiştirilmesi zordur ve bu da pahalı olmasına katkıda bulunur.

İSPANYOL BEZELYESİ- 100 dolar

PEMBE MARUL - 58 DOLAR

YAMASHITA ISPANAK- 46 DOLAR

ROMANESCO BROKOLİ - 20 DOLAR