Dünyanın yarısını fetheden Büyük İskender'in boyu bakın kaç santimmiş...

Yağmur Dinç

Büyük İskender, Makedonya Kralı ve antik dünyanın en önemli askeri liderlerinden biri.

İskender, Pers İmparatorluğu'na karşı seferler düzenleyerek Batı Asya, Mısır ve Hindistan’a kadar genişleyen bir toprak parçasını fethetmiştir.

Fetihleri, Yunan kültürünün yayılmasına ve Hellenistik dönemin başlangıcına katkı sağlamıştır.

İskender, M.Ö. 323 yılında henüz 32 yaşındayken, Babil'de gizemli bir hastalıktan dolayı ölmüştür.

Büyük İskender, askeri dehası, stratejik zekası ve kültürel etkisi ile tarih boyunca önemli bir figür olarak anılmaktadır.

Peki, Büyük İskender'in boyu kaç santimdir? İşte şaşırtacak cevap...

BOYU 1.5 METRE

Adının aksine Büyük İskender, 10 yıl içerisinde tüm dünyanın yarısını fethettiğinde boyu 1 metre 50 santimetreydi.