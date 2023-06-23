Dünyanın yüzölçümü en büyük ülkeleri hangileri? Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye'nin yüzölçümü ne kadar? Dünya üzerinde bulunan 208 ülke arasında yüzölçümü en büyük ülkeler merak uyandırıyor. Peki yüzölçümü bakımında dünyanın en büyük ülkeleri hangileri? İşte yüzölçümü en büyük ülkeler sıralaması..

Yüzölçümlerine göre ülkeler sıralaması sık sık internette araştırılan konular arasında yer almaktadır. Bu konu hakkında meraklı olan vatandaşlar arama motorlarında dünyanın yüzölçümü en büyük ülkelerinin hangileri olduğunu araştırmaktadır. Birleşmiş Milletler'in kayıtlarına göre dünya üzerinde toplamda 208 ülke yer almaktadır. Peki bunlar arasında dünyanın en büyük ülkeleri hangileri? İşte yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük 10 ülkesi ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri.. Yüzölçümlerine göre ülkeler sıralamasında birinci sırayı Rusya alırken, Türkiye 37. sırada yer alıyor. İşte yüzölçümü en büyük ülkeler sıralaması.. 1) Rusya - 17.098.242 km² 2) Kanada - 9.984.670 km² 3) Çin - 9.706.961 km² 4) ABD - 9.629.091 km² 5) Brezilya - 8.515.767 km² 6) Avustralya - 7.692.024 km² 7) Hindistan - 3.287.590 km² 8) Arjantin - 2.780.400 km² 9) Kazakistan - 2.724.900 km² 10) Cezayir - 2.381.741 km² 37) TÜRKİYE - 783.562 km²