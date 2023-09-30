Durdu durdu turnayı gözünden vurdu! Beşiktaş iki yıldıza imzayı attırıyor Trendyol Süper Lig’de istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş’ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, şampiyonluk yarışına katılmak için sıcak bir transfer operasyonu hazırlığında. Milli arada iki yıldıza imzayı attıracak...

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Beşiktaş, yeni sezonun başlamasıyla birlikte istediği sonuçları alamamış ve beklentilerin altında bir performans sergilemişti.

Ancak siyah beyazlılar, şampiyonluk yarışına hızlı bir dönüş yapmak istiyor.

Bu doğrultuda Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ligde 8. haftanın tamamlanmasının ardından milli arayı transfer operasyonu için kullanmayı planlıyor.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarına göre, milli ara döneminde iki önemli oyuncuyuyla imzalar atılacak.

Şampiyonluk mücadelesine katılma hedefi güden siyah beyazlılar, ikinci yarıya daha güçlü bir şekilde dönmeyi planlıyor.

İmzalar atılıyor!

Sözleşmelerinin son senesinde bulunan Salih Uçan ve Cenk Tosun’un sözleşmelerinin yenilenmesi beklentiler arasında.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, “İki futbolcumuz da bizim için kıymetli. Milli arada oturup konuşacağız. İkisiyle de imzaları atmak istiyoruz” demişti.

Cenk Tosun’un 3 senelik sözleşme karşılığında 55 milyon TL istediği, Salih Uçan’ın ise sezon başına 45 milyon TL istediği belirtildi.