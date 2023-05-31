Dursun Özbek açıkladı! Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman? GS kupayı nerede kaldıracak? Ankaragücü ile karşılaşması sonucunda şampiyonluğu netleşen Galatasaray'ın şampiyonluk kupasını nerede ve ne zaman kaldıracağı merak ediliyor. Peki Galatasaray şampiyonluk kutlaması nerede ve ne zaman yapılacak? GS şampiyonluk kupasını ne zaman kaldıracak? İşte merak edilenler...

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun şampiyonu Galatasaray, tarihi boyunca 23. kez mutlu sona ulaştı. Dün akşam gerçekleşen Ankaragücü - Galatasaray maçının ardından sezonun şampiyonu sarı-kırmızılılar oldu. Deplasmanda rakibini 4-1 mağlup eden Galatasaray için kutlamalar devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından taraftarlar sokaklara döküldü. Dün akşam yapılan kutlamaların ardından, sarı-kırmızılı taraftarlar şampiyonluğun nerede kutlanacağını merak ediyor. Peki Galatasaray şampiyonluk kupasını nerede ve ne zaman kaldıracak? Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı... Galatasaray şampiyonluk kupasını ne zaman kaldıracak? Süper Lig’de son maçını Nef Stadyumu’nda Fenerbahçe ile oynayacak olan Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasına ilişkin Dursun Özbek’ten açıklama geldi. Dursun Özbek, “Yönetmeliğe göre, şampiyon olduktan sonraki iç saha maçında kupa getiriliyor. Federasyon başkanıyla konuştum. Pazar günü kupa Ali Sami Yen'de.” dedi.