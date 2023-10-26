Duş başlığından hastalık akıyor! Hemen böyle temizleyin...

Duşta temizlendiğinizi hissederken yanılıyor olabilirsiniz.
Bakteri yuvası haline gelen duş başlıkları, adeta hastalık saçıyor.
Sosyal medyada Vector isimli bir fenomenin duş başlığını temizlediği görüntülerin viral olmasının ardından herkes tedirgin oldu.
Çıkan kiri görenler, duşa girmekten vazgeçiyor.
Ciğerlere yayılıyor
Duş başlığı hastalığı olarak bilinen bu durum, ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor.
Sıcak ve ıslak alanları fırsat bilen mikrop duş başlığının içerisine yerleşerek orada çoğalmaya başlıyor.
Duş aldıkça insanlar duş başlığından bu mikrobu vücutlarına alıyorlar. Küçük su damlacıkları ile beraber mikrop akciğere kadar girebiliyor.
Korunmanın yolları
Duş başlığınızı düzenli olarak değiştirin.
Duş başlığına poşet geçirin ve sirke ya da çamaşır suyuyla temizleyin.
Duş başlığınızı kuru bırakın.