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Duş başlığından hastalık akıyor! Hemen böyle temizleyin...

Duş başlığından hastalık akıyor! Hemen böyle temizleyin... Lejyoner hastalığı olarak da bilinen duş başlığı hastalığı, son günlerin en çok gündem olan ve araştırılan konuları arasında yer alıyor. İşte duş başlığı hastalığına dair merak edilenler…