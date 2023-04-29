Düşündüğünüz gibi değil! Ses telleri bakın nasıl görünüyor... Ses telleri, konuşmamızı, sesimizin kalınlık-incelik oranını ve telaffuz etmemizi sağlar. Zaman zaman nodüller oluşabilen ses telleri, gırtlakta yer alır. Çoğu insan, ses tellerini gerçekten bir tel gibi hayal eder. Peki, ses telleri gerçekte nasıldır? İşte ses tellerinin görüntüsü...

Her insanın parmak izi gibi ses tonu da farklıdır. Sesin farklı çıkmasını sağlayan ana organ, ses tellerimizdir.

Hayvanların konuşamama nedenini ses tellerinin olmamasından kaynaklanmaktadır. Bu yapılar var olmadığı için bilinçli şekilde ses çıkarmaları mümkün değildir.

Kadınlarda ve çocuklarda ses telleri kısa ve incedir. Bu nedenle kadın ve çocuk sesleri erkeklere nazaran daha yüksek perdedendir.

Sesin doğru kullanılmaması sonucu ses tellerinde bozulma meydana gelebilir, bu nedenle de nodüller oluşur.

Ses telleri, boğazda gırtlak kısmında yer alır. Ses teli denilince gerçekten tele benzetenler olacaktır ancak görüntüsü oldukça farklı.

Sesimizin çıkmasını sağlayan ses tellerini gören şaşkınlık yaşıyor.

Peki siz hiç merak ettiniz mi? Bakın ses telleri nasıl görünüyor...

Gırtlakta yer alan ses telleri, hem sağ hem sol taraftan, oldukça ince bir ciltle sarmalanmış, kas lifleri ve yumuşak doku içeren oluşumlardır. Zarımsı bir yapıdadır.

Nodüllü ses teli görüntüsü: