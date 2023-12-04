Duvarlara üfleyenin evi yıkılmaz! Depremden korkan 3 defa okusun... Depremden korkan kimse bu duayı okuyarak Allah'a sığınırsa kötülüklerden ve doğal afetlerden korunur.

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Deprem, doğal afetler arasında en korkutucu olan ve insan yaşamını etkileyenlerden biridir.

Yaşam alanlarının yıkılması, göçük altında kalmak, varını yoğunu kaybetmek, sevdiklerinden haber alamamak...

İnsan deprem felaketini düşündükçe içini korku kaplar, panik yaşar. Özellikle geceleri uyumadan önce gelen deprem korkusu, daha da çıkmaza sürükler. Bu gibi durumlarda Müslümanların tek işi dua ile Rabb'ine sığınmaktır.

Her şeyi kusursuz nizam eden Allah, şüphesiz ki kulunu duyar.

Depremi hissetmemek için dua, deprem esnasında dua, depremden kurtulmak için dua arayanlar için tavsiyeler haberimizde...

Deprem duaları

Peygamber Efendimiz (SAV) deprem gibi afetlere karşı, "Bismillahi ala nefsi ve ehli ve mali." duasının okunmasını tavsiye etmiştir.

Anlamı: "Allah'ın ismiyle, kendimi, ailemi ve malımı Allah'a havale ediyor. O'nun yüce himayesine bırakıyorum."

"Bir kimse her gün sabah akşam şu duayı üç defa okursa, ona keza bela gelmez." (Ebu Davud, Edeb, 5/324; İbni Mâce, Dua, 3869)

"Bismillahi hayril Esmâi. Bismillahillezî lâ yedurru ma'a'smihi şey'ün fil ardı velâ fissemâi ve hüves Sem'îul Alîm."

Anlamı: "O Allah'ın ismiyle (akşamladım) ki, O'nun ismiyle birlikte ne yerde, ne de gökte hiç birşey zarar veremez. O ki hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir."

Zilzal Suresi

1- İza zülziletil erdu zilzaleha

2- Ve ahracetilerdu eskaleha

3- Ve kalel insanü ma leha

4- Yevmeizin tühaddisü ahbaraha

5- Bienne rabbeke evha leha

6- Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a'malehüm

7- Fe mey ya'mel miskale zerratin hayray yerah

8- Ve mey ya'mel miskale zerratin şerray yerah

Anlamı

1- Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı,

2- Yer, içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı,

3- Ve insan: "Ona ne oluyor?" dediği zaman.

4- O gün yer, bütün haberlerini anlatır.

5- Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.

6- O gün insanlar, amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek üzere bölük bölük çıkacaklardır.

7- Her kim zerre kadar hayır işlemişse onu görecektir.

8- Her kim, zerre kadar şer işlemişse onu görecektir.