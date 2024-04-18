Duyan çöpten geri alıyor! Gece uyumadan önce muz kabuğu yemek bakın neye iyi geliyormuş… Sağlık açısından birçok faydası olan muz tatlılarında vazgeçilmez meyvesidir. Ancak sadece muzun kendisi değil bunca zaman çöpün yolunu tutan kabuğu da oldukça faydalıymış. Uyumadan önce yiyeceğiniz muz kabuğu bakın neye iyi geliyormuş…

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İçerdiği zengin potasyum içeriği için sağlımız için birçok fayda sunan muz, kas fonksiyonlarımız için tüketilmesi gereken meyveler arasındandır.

Muz, genel olarak vücudunuza enerji veren, tokluk hissi oluşturan ve mide hastalıkları için oldukça yarar sağlayan bir meyve olarak bilinir. Sağlığınız için bu denli faydalı olan bu meyvenin soyulduğu anda çöpe atılan kabukları meğer kendi kadar yarar sağlayıcı etkilere sahipmiş.

Bu zamana kadar çöpe attığınız muz kabukları için pişman olacağınız bu etki duyanları hayrete düşürüyor. Çikolatanın sunduğu etkiyi sunan kabuklar sağlıksız atıştırmalıklara da veda etmenizi sağlayacak.

İşte, muz kabuğunun mucizesi…

Muz kabuklarının aklınızın ucundan bile geçmeyecek bu faydasını duyduktan sonra bir daha çöpe atamayacaksınız. Bakın uyumadan önce yiyeceğiniz muz kabuğu neye yarıyormuş…

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta'ya önerisine göre, uyumadan önce 2 adet muz kabuğu tüketmek, serotonin seviyelerini %15 artırarak mutluluk hissine katkı sağlayabilir. Çünkü muz kabuğu, mutluluk hormonuyla zenginleşmiş olduğundan ruh s halinizi iyileştirmede oldukça etkili olacaktır.

Ayrıca sadece mutluluk hormonu salgılamakla kalmaz yüksek besin değeri içeriğiyle vücudunuza faydalı besin öğelerini de kolaylıkla almanızı sağlar.

Muz kabuklarını çeşitli şekillerde kullanabilirsiniz. Kabukları iyice yıkadıktan sonra blenderdan geçirebilir veya küçük parçalara ayırabilirsiniz. Muz kabuklarını süt, yoğurt veya tatlılarınıza ekleyerek tüketebilirsiniz. İsterseniz lezzetini artırmak için bal, tarçın ve kakao ekleyebilirsiniz.