Duyan şaşırıyor! Yürüyen merdivenlerdeki fırçalar bakın ne işe yarıyormuş... Yürüyen merdivenlerin kenarındaki fırçaların hangi amaçla kullanıldığını biliyor muydunuz? İşte o fırçaların kullanım amacı..

Gündelik hayatımızda sıklıkla kullandığımız yürüyen merdivenlerin kenarlarında bulunan fırçalar birçok kişinin dikkatini çekmektedir.

Hangi amaçla koyulduğu birçok kişi tarafından bilinmeyen fırçalar insanlar tarafından genellikle ayakkabılarını temizlemek için kullanılıyor.

Bu bilgi tabikide doğru bir bilgi değildir. Bu fırçaların kullanım amacı sandığımızdan çok farklı.

Peki, ne işe yarıyor bu fırçalar? İşte yürüyen merdivenlerdeki fırçaların koyulma amacı..

Yürüyen merdivenlerin kenarında bulunan fırçalar merdiven ile yan panel arasına herhangi birşeyin düşüp sıkışmasını engellemek ve mekanizmanın bozulmamasını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

Ayrıca insanların kıyafetlerinin buralara sıkışarak farklı tehlikeler yaratmasını önlemek amacıyla kullanılmaktadır.