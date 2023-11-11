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Duyan sıraya girdi bile! Kıyma ve kuşbaşında 11.11 indirimi! O markette reyonlar boşalıyor

Duyan sıraya girdi bile! Kıyma ve kuşbaşında 11.11 indirimi! O markette reyonlar boşalıyor 11 Kasım indirimleri kapsamında dünyada alışveriş çılgınlığı başladı; marketler de dahil oldu. Kırmızı et indirimiyle vatandaşı cezbeden o markette fiyatlar dibi gördü.