Duyan sıraya girdi bile! Kıyma ve kuşbaşında 11.11 indirimi! O markette reyonlar boşalıyor
ensonhaber.com

Kasım ayı, alışveriş demek...

11.11 gününe özel indirimler, marketlerde de geçerli oluyor.

Birçok gıdada fiyatlar alıcıyı mutlu ediyor. Özellikle kırmız et almak isteyenler, o markete akın edecek.

Kasım fırsatıyla buzluklar adeta dolup taşacak.

Happy Center 11.11 indirimleri

Happy Center, 8-20 Kasım 2023 tarihleri arasında geçerli olan fırsat dolu yeni aktüelini paylaştı.

Kıyme ve kuşbaşı etin fiyatı, yüzleri güldürdü.

Kıymanın kilosu 259 liraya düşerken, kuşbaşı et ise 289 liradan satışa sunuldu.