Duyan sıraya girdi bile! Kıyma ve kuşbaşında 11.11 indirimi! O markette reyonlar boşalıyor

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Kasım ayı, alışveriş demek...
11.11 gününe özel indirimler, marketlerde de geçerli oluyor.
Birçok gıdada fiyatlar alıcıyı mutlu ediyor. Özellikle kırmız et almak isteyenler, o markete akın edecek.
Kasım fırsatıyla buzluklar adeta dolup taşacak.
Happy Center 11.11 indirimleri
Happy Center, 8-20 Kasım 2023 tarihleri arasında geçerli olan fırsat dolu yeni aktüelini paylaştı.
Kıyme ve kuşbaşı etin fiyatı, yüzleri güldürdü.
Kıymanın kilosu 259 liraya düşerken, kuşbaşı et ise 289 liradan satışa sunuldu.