Duyunca çok şaşıracaksınız! Meyve ve sebzelerin üzerindeki etiketlerin amacı bakın neymiş.. Marketten aldığımız sebze ve meyvelerin üzerindeki etiketlerin amacını duyunca çok şaşıracaksınız. İşte o etiketlerin amacı..

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Gündelik hayatta hergün gördüğümüz fakat gerçek amacını bilmediğimiz şeyleri sizler için araştırıyoruz.

Marketten sebze meyve alırken ürünlerin üzerinde bulunan etiketleri farketmişsinizdir.

Bu etiketler genellikle meyvenin üretildiği ülkenin veya satan firmanın adını göstermektedir.

Peki sebze ve meyvelerin üzerindeki bu etiketlerin gerçek anlamını hiç merak ettiniz mi?

Etiketlerin üzerinde sayı varsa bu meyvenin kalitesini gösteriyor demektir. Etiketteki sayı 4 haneli ise ve ilk rakamı 4 ise bu meyvenin üzerinde kimyasal tarım ilacı kalıntısı olabileceği anlamı taşımaktadır.

Eğer etiketteki sayı 5 haneli ve ilk rakamı 9 ise bu meyvenin tamamen organik olduğunu gösterir.

Bundan sonra meyve sebze alırken bunlara dikkat edebilirsiniz..