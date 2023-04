Dünyanın en büyük otomobil markaları hangi şirketlere ait? Dünyanın en iyi otomobil markalarının nasıl sadece birkaç ana şirket altında toplandığını duyunca çok şaşıracaksınız.

Birçok kişi Lexus'un Toyota'nın alt kolu olduğunu veya BMW'nin Mini'nin sahibi olduğunu bilir, fakat Lamborghini'nin Volkswagen tarafından yönetilen Audi'ye ait olduğunu biliyor muydunuz?

Muhtemelen daha önce hiç duymadığınız bu işbirliklerini duyunca çok şaşıracaksınız.

Dünyanın en çok tercih edilen otomobillerinin bir başka otomobil devinin alt kolu olduğunu duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

İşte otomobil dünyasının az bilinen iş birlikleri..

Toyota

Dünyanın en sevilen otomobil markaları arasında yer alan Toyota her yıl yaklaşık 10 milyon otomobil üretiyor ve 2001 ile 2021 arasında Avustralya'da toplam 200.000 hibrit araç satışını aşarak hibrit pazarında dünya lideri konumundadır. Toyota ayrıca Hino markası altında ağır ticari araçlar da üretmektedir.

Lexux ve Daihatsu, Toyota çatısı altında bulunan otomobil şirketleri arasında yer almaktadır.

Lexus

Lexus, 80'lerin sonunda Toyota'nın lüks araç bölümü olarak hizmet vermek üzere kuruldu. Avustralya'da marka büyüdü ve şu anda BMW ile mücadele eden IS ve RC, daha yeni bir LC halo spor otomobil ve büyüyen bir SUV yelpazesi dahil olmak üzere 11 modellik bir Down Under serisine sahip. Diğer bazı markalar, Lexus'un başarı öyküsünü kendi lüks şubeleriyle tekrarlamaya çalıştı, ancak hiçbiri henüz eşit sonuçlara ulaşamadı.

Daihatsu

1907 yılında kurulan Daihatsu, Toyota şemsiyesi altındaki yeni bir isimdir ve Ağustos 2016'da tamamına sahip olunmuştur. İlk olarak 1907'de Hatsudoki Seizo adı altında kurulan şirketin adı, 1951'de Daihatsu olarak değiştirildi.

General Motors

General Motors, 1908 yılında ABD'de kurulmuş, Detroit merkezli bir şirketdir. Amerika'nın en büyük şirketlerinden olan General Motors şu anda 15 farklı ülkede otomobil üretmektedir.

Şirket çatısı altında Chevrolet, Cadillac, Buick ve GMC markaları bulunmaktadır.

Chevrolet - (1911)

1911'de kurulmuş olan ABD merkezli bir otomobil şirketi olan Chevrolet adını kurucusu Louis Chevrolet'in soyadından almaktadır. Chevrolet 1918 yılında %54.6'sını satın alan General Motors bünyesine katılmıştır.

Buick - (1899)

Buick, Amerikalı bir otomobil markasıdır. 1899 yılında David Dunbar Buick tarafından Detroit, Michigan'da kurulmuş Amerika'nın en eski otomobil markasıdır. Günümüzde General Motors bünyesindedir.

2009'da GFC'nin neden olduğu düşük satış yılının ardından toparlanmasına rağmen, Buick satışları 2020'de on yılın en düşük seviyesine ulaştı ve bir önceki yıla göre yüzde 20'nin üzerinde düşüş yaşadı.

Cadillac (1902)

GM'nin lüks markası olarak bilinen Cadillac 1909 yılında satın alındı. Ancak bugün marka, bir dizi sedan, roadster, crossover ve SUV'da 'sanat ve bilim' tasarım felsefesiyle kendine bir konum oluşturmaktadır.

BMW Group

1926 yılında kurulan BMW, 2016 yılında yüzüncü yılını kutladı. Şirketin dünyanın çoğu kıtasını kapsayan hissedarları bulunuyor. Stratejik yatırımcılar lüks markanın yaklaşık yüzde 47'lik hissesine sahipken, Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, İrlanda, Almanya ve Avrupa'nın diğer bölgelerinden kurumsal yatırımcılar toplam yüzde 40'lık hisseye sahip.

Mini - (1959)

Mini, 1969'da kendi başına bir marka haline gelmeden önce ilk olarak British Motor Corporation tarafından kurulan bir model olarak tanıtıldı. O zamandan beri, 1994'te BMW tarafından satın alınana kadar BMC ile ilgili gruplar tarafından birkaç kez el değiştirdi.

Rolls-Royce - (1906)

Rolls-Royce muhtemelen dünyadaki en saygın lüks otomobil markasıdır. Ayrıca ayrı bir şirket olmasına rağmen, ticari uçaklar için motorlar üretiyor. Rolls-Royce 1971'de kamulaştırıldı, ardından 1987'de özelleştirildi. Daha sonra 1998'de Volkswagen tarafından, 2003'te ise BMW tarafından satın alındı.

Volkswagen

Volkswagen, Alman nüfusu için bir araba yapmak amacıyla Alman İşçi Cephesi tarafından kuruldu.

1937 yılında kurulan Volkswagen şirketinin adı, Almanca'da halkın arabası anlamına gelmektedir.

Audi - (1910)

Daha önce Daimler Benz tarafından yönetilen Audi, 1960'larda VW'nin kontrolüne girdi. Daimler altında 25 yıl atıl kalan Audi ismi , 1965 yılında yeniden canlandırıldı. Marka bugün dünyanın önde gelen premium üreticilerinden biridir.

Lamborghini - (1963)

Bugün, Lamborghini'nin tamamı, 2011 itibariyle desteğinin istikrarını sağlayan Audi'ye aittir. Marka şu anda Huracan , Aventador ve daha yakın zamanda Urus SUV dahil olmak üzere dünyanın en çok istenilen arabalarından bazılarını üretmektedir.

Bentley - (1919)

Lüks araçları ile tanınan İngiliz şirketi, Rolls-Royce tarafından devralınmadan önce 12 yıl boyunca bağımsız bir şirketti. Ardından, Rolls 1980'de iflas ettiğinde Bentley , Vickers PLC'ye satıldı. Sonunda VW, 1998 yılında satın alındığında markayı yeniden canlandırdı.

Bugatti-Rimac – (1909/2009)

Bugatti, başlangıçta İtalyan sanatçı Ettore Bugatti tarafından kurulan tasarım güzelliği ile biliniyordu. Ancak, Ettore 1947'de öldükten sonra şirket dağıldı ve 1960'larda bir otomobil üreticisi olarak feshedildi. 1987'de İtalyan girişimci Romano Artioli tarafından birkaç yıllığına yeniden canlandırıldı ve sonunda 1998'de VW tarafından satın alındı.

Rimac, adını gelişmiş pil ve elektrikli araç teknolojisi ile tanınan kurucusu Mate Rimac'tan alan bir Hırvat şirketidir. Porsche, Rimac'ta yüzde 24 hisseye sahip olsa da, Temmuz 2021'de VW Group'un Bugatti'de yüzde 55 hisse karşılığında Rimac'ın teknolojisinden daha fazlasına erişmesi için bir anlaşma yapıldı ve Mate Rimac, 33 yaşında şirketin CEO'su oldu.

Skoda - (1895)

2000 yılına kadar VW tarafından tam olarak kontrol edilmeyen Skoda, grubun giriş seviyesi markası olmayı hedefliyordu, Volkswagen'den daha ucuz arabalar sağlıyor, ancak motorları ve her iki markada da ortak olan teknolojiyi kullanıyor. Akıllı tasarım fikirleri, markanın kendi kimliğini korumasına yardımcı oldu.

Porsche - (1931)

Yıllarca bağımsız olarak ve dünyanın en kârlı otomobil şirketlerinden biri olarak faaliyet gösteren Porsche 2012'de Volkswagen tarafından alındı. Volkswagen'in dört yıl boyunca şirketi satın alma girişimlerinin ardından yüzde 49,9'unu satın almayı başardı.

Seat - (1950)

1950'den 1986'ya kadar İspanyol Hükümeti'ne ait olan Volkswagen Grubu, 1990'da şirketin yüzde 99.99'unu satın almadan önce Seat'ın yüzde 51 hissesini aldı.

Cupra - (1985)

Başlangıçta Seat Sport olarak kurulan İspanyol üreticinin motor sporları bölümü, 2018'de Cupra olarak yeniden adlandırılarak yeniden markalandı . Volkswagen Grubu'nun özel performans şirketi olan Cupra, bu yıl bir dizi yeniden tasarlanmış, yüksek performanslı VW, Audi ve Skoda modelleriyle Avustralya'ya gelecek.

Tata Motors

1945 yılında kurulan Tata bir Hint markasıdır ve daha geniş Tata holdinginin bir parçasıdır. 1954 ve 1969 yılları arasında marka, Daimler-Benz ile işbirliği yaptı. Jaguar Land Rover (JLR) daha sonra 2008 yılında Ford'dan satın alındı.

Land Rover - (1948)

Land Rover, 2008 yılında Tata Motors tarafından satın alındı, ancak hala bir İngiliz ikonu olarak saygı görüyor. Bu arada Range Rover , uzun süredir (1970'den beri) markanın amiral gemisi model yelpazesi olarak kurulmuştur.

Jaguar – (1922)

Jaguar, daha önce 1989'dan 2008'e kadar Ford tarafından kontrol edilen bir İngiliz lüks otomobil markasıdır. Ford'un mülkiyeti altında, marka hiçbir zaman kar elde etmemiştir. Bu başarısızlık ve küresel mali krizin ardından Ford, onu Land Rover ile birlikte şu anki sahibi Tata'ya satmayı tercih etti.

JLR şemsiyesi altındaki her iki marka da, Tata'nın satın alınmasından bu yana, yeni model ve çeşitlerdeki patlamanın yanı sıra Birleşik Krallık'taki Ingenium motor fabrikası da dahil olmak üzere önemli üretim yatırımlarıyla yeniden canlandı.

Hyundai Motor Group

Hyundai 1967 yılında kuruldu. Hyundai grubu, yüzde 34 hissesine sahip olduğu yan kuruluşu Kia ile birlikte dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biridir. Şirket, otomobil meraklıları için ucuz ve nispeten muhafazakar otomobiller üretmeye devam ediyor, ancak son zamanlarda çekiciliğini genişletmek için tam yağlı i30N hot hatch de dahil olmak üzere performans modellerine ayrıldı.

Kia - (1944)

Hyundai'nin sahibi olduğu marka, Güney Kore'de yerleşik olması ve uygun fiyatlı ve zararsız arabalar üretmesi ve Avustralya satış yarışında ana şirkete düzenli olarak karşı çıkması bakımından ana şirketine benziyor . Kia , Hyundai ile bir mülkiyet değişimi yoluyla kurtarılmadan önce 1997'de sakat kaldı. Bugün, kalitesi ve çekiciliği, ilk tekliflerin bazılarıyla karşılaştırıldığında tanınmaz durumda ve Stinger yüksek güçlü spor coupe ve elektrikli EV6 gibi araçlar , önyargıları yıkmaya devam ediyor.

Genesis - (2015)

Genesis, orijinal olarak Hyundai'nin sınıfının en iyisi modeliydi. Ancak, artık kendi bağımsız markası haline geldi. Şu anda, iki yüksek performanslı sedan ( G70 , G80 ) ve iki SUV ( GV70 , GV80 ) aracına sahiptir.

Geely

1986'da kurulan Geely, otomobil üretmeye başladığı 2002 yılından bu yana katlanarak büyüyen bir Çinli otomobil markasıdır. Otomobillerinin büyük çoğunluğunu Çin'de satan marka, 2010 yılında Ford'dan Volvo satın almayı başardı ve batı dünyasını otomobillerle fethetmeye hazırlanıyor. daha zorlu gereksinimlere hitap edeceğini umuyor.

Volvo – (1915)

Aslen İsveçli bir rulman şirketi olan Volvo , 1927'de araba üretmeye başladı. 1999'a kadar Volvo grubu, ticari araçlara odaklanmak için otomobil bölümünü satmayı seçti. Ford, markayı 2010 yılında Geely'ye satmadan önce satın aldı.

Lotus - (1948)

İki üniversite mezunu tarafından yaratılan Lotus , bir İngiliz düşük hacimli spor otomobil üreticisidir ve 70 yılı aşkın tarihi boyunca, kurucusu Colin Chapman'ın "ekle" sloganına dayanan hafif ve minimalist performans arabalarına odaklanmıştır.

Polestar – (1996)

Volvo'nun performans ve yarış bölümü olarak kurulan Polestar , 2015 yılında resmi olarak İsveçli şirkete satıldı ve yarış operasyonlarının adı, araçlarında Geely ve Volvo donanımının bir karışımını kullanan Lynk & Co olarak değiştirildi. Polestar artık özel bir EV üreticisi ve Volvo ürünleriyle bazı donanımları paylaşan Polestar 1, 2 ve 3'ü yaratıyor. Polestar 2, yerel işletme yapısının 2021'in ortalarında açıklanmasıyla bu yılın başında Avustralya'da satışa çıktı.

Daimler AG

1926'da kurulan Daimler, araçlarını dünyaca ünlü Mercedes-Benz markası altında satan bir Alman otomobil üreticisidir. Şirket, 1998 yılında Chrysler'i satın almadan önce Daimler ve Benz otomobil şirketlerinin birleşmesi ile kuruldu ve Daimler Chrysler AG adını aldı. Daha sonra 2007'de ABD markasını sattıktan sonra, sadece Daimler AG olarak tanındı.

Mercedes-Benz - (1883)

Mercedes-Benz, dünyanın en eski otomobil üreticisidir. Bugün marka, geniş lüks otomobil yelpazesi ve AMG adlı yüksek performanslı otomobil bölümü ve ayrıca Formula 1'e katılımıyla tanınmaktadır.

Smart – (1994)

Smart, yalnızca mikro otomobiller ve alt kompaktlar üreten bir Daimler AG markasıdır. Başlangıçta sadece İsviçreli saat üreticisi Swatch'ın başkanının bir fikri olan şirket ve Mercedes, aynı yıl araba üretmek için bir anlaşmaya vardı. Marka, azalan satışlar nedeniyle 2015 yılında Avustralya pazarından çekildi. 2019'da Daimler ve Geely, küresel dağıtım için Çin'de Akıllı otomobiller üretmek üzere bir ortak girişimi duyurdu.

Maybach - (1909)

Maybach, 1960 yılında Daimler tarafından satın alındı ​​ve şirketin ultra lüks markası haline geldi ve Rolls Royce ile doğrudan rekabet halindeydi. Bununla birlikte, zayıf satışlar, markanın 2012'de durma noktasına geldiği anlamına geliyordu. Daha sonra 2015 yılında Mercedes araçlarıyla önceki hayatından daha yakından ilişkili bir dizi modelle ' Mercedes-Maybach ' olarak yeniden canlandırıldı