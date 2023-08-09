Duyunca şok olacaksınız! Tükenmez kalem kapaklarındaki delik bakın ne işe yarıyormuş.. Tükenmez kalemlerin kapaklarında bir delik olduğunu fark etmişsinizdir. Peki bu deliklerin neden yapıldığını biliyor musunuz? İşte yanıtı..

Tükenmez kalemlerin kapağının üzerinde bulunan küçük bir delik olduğunu görmüşsünüzdür.

Basit bir ayrıntı gibi gözüken bu delikler aslında hayati bir önem taşıyor.

Tükenmez kalemlerin kapaklarındaki bu deliğin ne işe yaradığını duyunca çok şaşıracaksınız.

Peki tükenmez kalemlerin kapaklarında bulunan delikler ne işe yarıyor? İşte cevabı...

Tükenmez kalem kapaklarındaki delikler ilk olarak 1991 yılında kullanılmaya başlandı. Ünlü firmalar arasında yer alan 'BIC' markası, kalem kapaklarında bir yeniliğe gidiyor ve bir delik açıyor.

Bu deliğin en önemli amacı, kalemin içindeki basıncı dengeleyerek mürekkebin akmasına engel olmak. Fakat bu deliklerin hayati bir amacı daha bulunuyor.

Tükenmez kalem kapaklarının üst kısmında bulunan deliğin gerçek amacı kapağın yutulması durumunda kişinin boğulmasını önlemek.

Kalem kapaklarının çoğunlukla çocuklar ve kalemi ağızlarına götürüp oynayan kişiler tarafından yanlışlıkla yutulup nefes borusuna kaçması üzerine böyle bir tedbir alınmış.

Tükenmez kalemlerin kapağına açılan delik, kapağın nefes borusuna kaçması halinde nefes borusunu tamamen tıkamasını önlemek için geliştirilmiştir.