Düz taban olanlar askerlikten muaf olur mu? İşte merak edilenler

Pek çok kişi askerlik çağına geldiğinde sağlık durumunun görev yapmasına engel olup olmayacağını merak eder.

Özellikle ayak yapısında görülen problemler, bu konuda en çok araştırılan konuların başında gelir. Bunlardan biri de halk arasında sıkça rastlanan “düz taban hastalığı”dır.

Peki, düz tabanlık askerlikten muafiyet sebebi midir, yoksa askerlik görevine engel teşkil etmez mi?

İşte merak edilenler..

Düz Taban Hastalığı Askerliğe Engel Mi?

Düz tabanlık, ayak tabanında bulunması gereken kavisin olmaması ya da çok az olması durumudur. Toplumda yaygın görülen bu durum, bazı kişilerde günlük yaşamı etkilemezken bazılarında ise yürüme zorluğu, ağrı ve hareket kısıtlılığına yol açabilir. Askerlik söz konusu olduğunda ise düz taban hastalığının derecesi oldukça önemlidir.

Askeri muayenelerde düz tabanlık şu şekilde değerlendirilir:

Hafif düz tabanlık

Günlük hayatta ya da fiziksel aktivitelerde ciddi bir sorun oluşturmuyorsa, askerlik yapmaya engel teşkil etmez.

Orta derecede düz tabanlık

Uzun süreli yürüyüş, koşu ve zorlayıcı aktivitelerde ağrıya neden oluyorsa askerlik şubesindeki sağlık kurulunun değerlendirmesi gerekir.

İleri derecede düz tabanlık

Yürümede ciddi sıkıntı yaratıyorsa, askeri hizmete elverişli değildir raporu verilebilir ve kişi askerlikten muaf tutulabilir.

Sonuç olarak düz taban hastalığı tek başına askerlikten muafiyet sebebi değildir. Ancak hastalığın derecesi, kişinin yürüyüş ve koşu kabiliyetini etkileme durumu dikkate alınarak karar verilir.

Bu nedenle askerlik yoklamasında detaylı ortopedi muayenesi yapılır ve rapora göre değerlendirme sağlanır.