Düzenli olarak tüketirseniz değişime inanamayacaksınız! Bakın neler oluyor... Arı sütü, içeriğindeki proteinler, vitaminler, mineraller ve amino asitlerle bir hazine gibidir. Bu mucizevi sıvı, bağışıklık sistemini güçlendirmekten cilt bakımından insan sağlığına kadar birçok faydaya sahiptir fakat arı sütünün sırları hala çok bilinmiyor, tüketilmiyor. Ancak bu yazımızdan sonra evinizden eksik etmeyeceksiniz

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Arı sütü, arıların beslenmesi ve gelişimi için hayati bir rol oynayan özel bir sıvıdır. İçeriğinde barındırdığı yüksek oranda protein, vitamin, mineral ve amino asitler, insan sağlığına da bir dizi olumlu etki sunar.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek, cilt sağlığını desteklemek ve hatta daha pek çok fayda sağlamak gibi önemli potansiyelleri vardır.

Fakat genellikle önemi göz ardı edilen bu önemli besin maddesi, daha fazla bilinmeli düşünüyoruz.

Arı sütünün tüm yönleriyle daha yakından tanınması, sağlık ve beslenme açısından sunabileceği avantajların daha iyi anlaşılabilmesi için önemlidir.

Hadi hep beraber arı sütünün faydalarını inceleyelim...

Arı sütünün faydaları

1) Bağışıklık sistemine olumlu etki eder

2) Kan şekerinin seviyesi düşer

3) Sindirim sistemine etki eder

4) Kemik sağlığı için önemli role sahiptir

5) Cilt sağlığına etki eder

6) Yaşlanma karşıtıdır

7) Yaraları iyileştirici gücü vardır

8) Metabolizmayı hızlandırır, kilo vermeye etki eder

Neye iyi gelir?

Bağışıklık sistemine olumlu etki eder

İçeriğinde yüksek protein ve yüksek besin değerleri bulunması sayesinde bağışıklık sistemi güçlenir.

Amino asitler bağışıklık sisteminde bulunan hücrelerin sayısını çoğaltır ve antikorların üretimini de artırıcı yönde etkiler.

Sahip olduğu antimikrobiyal bileşenler vücudu korur.

Kan şekerinin seviyesi düşer

İnsülin direncini azaltıp, insülin hassasiyetini artırır.

Glukoz kullanımının etkisini düzenler ve böylece kan şekerini dengeler.

Sindirim sistemine etki eder

Sindirim sistemini düzenleyen etkilere sahiptir.

Besinlerin daha iyi sindirilmesi için enzimlerin üretimini artırır.

Bağırsak florasında olumlu yönde iyileştirmeler yaparak bağırsak sağlığını etkiler.

Kemik sağlığı için önemli role sahiptir

Magnezyum, fosfor, protein gibi maddeler içerdiği için kemiklerin güçlenmesinde önemli bir role sahiptir.

Kemik erimesi hastalığına yakalanma ihtimalini düşürür.

Cilt sağlığına etki eder

İçerdiği asit, mineral ve asitler sayesinde cildin nem dengesini etkiler.

Parlak ve canlı bir cilt oluşturur.

İltihap oluşumunu azaltır ve akne , sivilce oluşumunu engeller.

Yaşlanma karşıtıdır

Protein, asit ve mineraller sayesinde cildin elastikliğini korur

Kırışıklıkları azaltır ve yeni oluşabilecek kırışıklıkları engeller.

Antioksidanlar sayesinde hücre yaşlanmasını azaltır.

Yaraları iyileştirici gücü vardır

Yapısında bulunan bütün yararlı maddeler sayesinde hücre yeniler ve dokulara olumlu yönde etki eder.

Antibakteriyel özellikleri sayesinde enfeksiyon ihtimalini düşürür, iyileşme süreci hızlanır.

Metabolizmayı hızlandırır, kilo vermeye etki eder

Sütte bulunan proteinler enerji harcanmasına etki ederek yağ yakımını hızlandırır.

İçerdiği karbonhidratlar sindirimi yavaşlatacağı için uzun süre tokluk hissi oluşturur ve iştah keser.

Nereden bulunur?

Arı sütü bal kadar kolay bulunabilen bir gıda değildir. Sahip olduğu faydalardan dolayı sahtesinin fazlasıyla bulunma ihtimali yükseltir.

Güvendiğiniz aktar veya doğal ürün satan yerlerden ulaşabilmeniz mümkündür. Kapsül, tablet veya sıvı formlarda satın alabilirsiniz.

Kimler kullanabilir?

Doktor onayı alındığı sürece her yaş grubunun tüketebileceği bir gıdadır.

Fakat kronik rahatsızlığı olanların veya hassasiyetinin olup olmadığı hakkında bilgi sahibi olmayanların kullanması önerilmez.

Yani doktor bilgisi dahilinde tüketildiği sürece faydası bol bir gıdadır.

Sağlıkla kalın!