E-Bebek halka arz ne zaman? Ebebek kaç lot verecek, kaç TL? Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ebebek Mağazacılık AŞ’nin (ebebek) halka arzını onayladı. Yatırımcılar, Ebebek hakkında detayları araştırıyor. İşte halka arz tarihleri, lot sayısı ve maliyeti...

ensonhaber.com

Sermaye Piyasası Kurulu, Ebebek Mağazacılık AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı.

Borsaya girmeye hazırlanan Ebebek hakkında araştırmalar da hız kazandı.

Ebebek, annenin ve bebeğin, doğum öncesinden başlayıp 4 yaşa kadar uzanan süreçteki tüm ihtiyaçlarını; kaliteli ürünler, güler yüzlü kadro, yüksek hizmet standartları, hesaplı fiyatlar, uzman bilgisi ve satış sonrası desteğiyle günün 24 saati karşılayan bir internet sitesi ve mağazalar zinciridir.

Ebebek arz tarihleri, bankaları, hisse fiyatı ve kodu ile alakalı detaylar merak edildi.

Peki, Ebebek halka arz ne zaman? Kaç lot verir? 1 lot ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

Halka arz tarihleri

Ebebek halka arz tarihleri henüz açıklanmadı.

Lot sayısı

Halka arz 40.000.000 lot verecek.

Hisse fiyatı

Ebebek hissesi 46,50 TL'den halka arz olacak.