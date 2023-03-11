e-Devlet adres beyanı nasıl yapılır? Adım adım adres değişikliği işlemi 2023 Depremzedelerin 14 Mayıs'ta oy kullanabilmeleri için 17 Mart saat 23.59'a kadar yeni adres beyanında bulunmaları gerekiyor. Peki, e-Devlet adres beyanı nereden ve nasıl yapılır? İşte adres beyanı işlemi detayları...

Seçime az bir zaman kala, 11 ilde yaşanan deprem felaketi birçok sorunu da beraberinde getirdi.

14 Mayıs'ta yapılması kesinleşen 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayım başlarken, depremzedeler nasıl oy kullanacak sorusu gündeme geldi.

Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs'ta sandık başına gidilmesi için kolları sıvadı. Bu kapsamda deprem bölgesinde oy kullanma sürecini yönetecek.

Deprem nedeniyle başka ile göç edenler, otel ve yurt gibi adreslere geçici olarak yerleşenler ile çadır ve konteyner kentlerde ikamet etmek durumunda kalanlar için duyuru yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, depremzedelerin 14 Mayıs'ta seçme ve seçilme hakkını kullanabilmeleri için 17 Mart saat 23.59'a kadar yeni adres beyanında bulunmaları gerektiğini bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"14 Mayıs seçimlerinde seçme ve seçilme hakkının kullanılabilmesi adına afetzede vatandaşlarımız; diğer il veya ilçelerden birine taşınmışsa taşındığı yerdeki adrese (yurt, otel, pansiyon gibi geçici yerler dahil); aynı il veya ilçe içindeki ikamet adresi dışında başka bir konut, prefabrik ev, yurt, konteyner, çadır kent, huzurevi ve benzeri yerde barınıyorsa bu tür geçici yerlere yönelik yeni adres beyanını 17 Mart saat 23.59'a kadar nüfus müdürlüklerimizin yanı sıra e-Devlet ve nüfusmatiklerimiz üzerinden yapabilecektir.



18 Mart tarihinden itibaren ise adres beyanına dair işlemler, ilçe seçim kurullarının kararıyla yapılacaktır."

Peki, e-Devlet'ten adres beyanı nasıl yapılır? İşte adım adım yapılması gerekenler...

e-Devlet adres beyanı işlemi 2023

https://www.turkiye.gov.tr/adres-degisikligi-bildirimi adresine gidin.

e-Devlet Şifresi ile sisteme giriş yapın.

"Bu hizmeti kullanarak, yerleşim yeri adresi ve/veya diğer adres bildiriminde bulunabilirsiniz." adımını takip edin.

Uyarı: Bu hizmetten, geçerli e-imza, mobil imza, SMS ile doğrulama yöntemlerinden birini kullanarak yararlanabilirsiniz. Bildirilen adreste kayıtlı kişi bulunması halinde veya yurt dışı adres bildirimi için bu hizmetten yararlanılamaz.

"Sadece kendim için adres bildiriminde bulunacağım." ya da "Kendim ve aynı konutu paylaştığım aile fertleri için adres bildiriminde bulunacağım." seçeneğini seçin.

Bu adımdan sonra işlemi onaylayıp bildirimde bulunmuş olacaksınız.