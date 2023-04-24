e-Devlet seçmen kağıdı ekranı 2023! Seçmen kağıdı nasıl alınır? "Nerede oy kullanacağım" sorusu milyonların aklında yer alırken, yanıtı "seçmen bilgi kağıdı" üzerinde yer alıyor. e-Devlet üzerinden alınabilen seçmen kağıtları, oy kullanacağınız yer ve sandığa dair bilgileri içeriyor. Peki, seçmen kağıdı nasıl ve nereden alınır? e-Devlet seçmen bilgi kağıdı nasıl çıkartılır? İşte sorgulama ve çıktı alma ekranı..

Türkiye'de seçimler için nefesler tutuldu, sayılı gün kaldı.

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Bu kapsamda milyonlarca Türk vatandaşı, sandık başına giderek oy kullanacak.

Oy kullanma işlemi, okul sınıflarında gerçekleşiyor. Vatandaşların ikamet adresine göre belirlenen okullarda her sınıfta bir sandık olmak üzere dağılım yapılıyor. Bu kapsamda "nerede oy kullanacağım", "hangi okulda oy vereceğim" soruları akıllarda yerini alıyor.

Oy kullanılacak okul ve sandık bilgileri, YSK tarafından belirlenen seçmen bilgi kağıtları ile netleşiyor.

Seçmen bilgi kağıdı, her seçmen için hangi seçim çevresi ve bölgesinde, kaç numaralı sandıkta oy vereceğini, seçmen sıra numarasını ve diğer bilgilerini gösterir.

Seçime az bir zaman kala "seçmen kağıdı nasıl ve nereden alınır" sorusu da gündem oldu.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayınlanan 2023 seçim takvimine göre 7 Mayıs 2023 Pazar gününe kadar seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

e-Devlet üzerinden çıktı alınabilen seçmen kağıtları için birkaç adımı tamamlamanız yeterli olacaktır.

Peki, seçmen kağıdı nasıl alınır? İşte seçmen bilgi kağıdı alma ekranı 2023!

e-Devlet'ten seçmen kağıdı almak için:

Seçmen Bilgi Kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, bölümünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden nerede oy kullanacaklarını sorgulayabilir, seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü alabilirler.

Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı internet sitesine girip “Giriş Yap” bağlantısına tıklayın.

Daha sonra ana sayfada bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazın.

Kimlik Doğrulama Yöntemi'ne tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır.

Seçmen kağıdı sorgulama ekranı