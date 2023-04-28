e-Devlet siyasi parti üyeliği sorgulaması nasıl yapılır? e-Devlet siyasi parti üyeliği sorgulama 2023 Herhangi bir siyasi partiye üyeliğinin olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar sorgulama işleminin nasıl ve nereden yapılacağını merak ediyor. Peki Siyasi parti üyeliği sorgulaması nasıl yapılır?

Seçimlere kısa bir süre kala gündeme gelen siyasi parti üyeliği sorgulama konusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Siyasi parti üyeliği olup olmadığı öğrenmek isteyen vatandaşlar bu işlemi nasıl yapacağını araştırıyor. Bilindiği üzere e-Devlet sistemi hayatımıza girdikten sonra birçok işlemi kolaylıkla halledebiliyoruz. Siyasi parti üyeliği sorgulama işleminide e-Devlet kapısı üzerinden kolaylıkla yapabilirsiniz. Vatandaşlar, e-Devlet aracılığıyla siyasi parti üyeliği sorgulaması yaparak kendi isteğiyle yada haberi olmadan hangi partiye üyeliği bulunduğunu kolaylıkla öğrenebiliyor. Peki siyasi parti üyeliği sorgulama işlemi nasıl yapılır? Siyasi parti üyeliği sorgulama nasıl yapılır? Siyasi parti üyeliği sorgulama işlemleri iki farklı şekilde yapılabiliyor. Sorgulama yapmak isteyen vatandaşlar "www.turkiye.gov.tr" adresinden veya e-Devlet uygulaması üzerinden siyasi parti üyeliklerini sorgulayabilirler. e-Devlet sistemine TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaptıktan sonra arama kısmına 'Siyasi Parti Üyeliği Sorgulama' yazarak üyeliğiniz olup olmadığını kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Siyasi parti üyeliğini iptal etmek isteyenler yine e-Devlet üzerinden parti üyeliklerini iptal edebilirler.