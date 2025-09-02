e-Devlet üniversite kayıt ekranı 2025: Üniversite kaydı nasıl yapılır? Son gün ne zaman?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 1 Eylül itibarıyla başlayan üniversite e-kayıt sürecine ilişkin bilgilendirmede bulundu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özvar, üniversite kayıtlarının 5 Eylül'e kadar devam edeceğini, e-kayıt işlemlerinin ise 3 Eylül'e kadar yapılabileceğini hatırlattı.
e-Devlet üzerinden üniversite kaydını tamamlamak isteyen adaylar, arama motoruna yöneliyor. Bu kapsamda, "e-kayıt nasıl yapılır", "e-Devlet üniversite kaydı ne zaman", "Üniversite kayıtlarında son gün" gibi başlıklara yanıt arıyor.
Peki; e-Devlet üniversite kaydı nasıl yapılır? İşte detayları...
E-DEVLET ÜNİVERSİTE KAYIT İŞLEMLERİ 2025
e-Devlet kapısına T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapılır.
“Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” sekmesinden “Üniversite e-Kayıt” ekranı seçilir.
Üniversiteniz ve bölümünüz listelenir, gerekli onaylar verilir.
Kayıt tamamlandıktan sonra sistem bir kayıt belgesi oluşturur.
Avantajı: Üniversiteye gitmeden kaydınız tamamlanır.