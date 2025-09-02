e-Devlet üniversite kayıt ekranı 2025: Üniversite kaydı nasıl yapılır? Son gün ne zaman? 1 Eylül itibariyle başlayan üniversite e- kayıt süreci, adaylar tarafından takip ediliyor. Kaydını tamamlamak isteyenler ise "e-Devlet üniversite kaydı" başlığı ile arama yapıyor. İşte, kayıt sürecine dair bilgiler ve detaylar...