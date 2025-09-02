Abone ol: Google News

e-Devlet üniversite kayıt ekranı 2025: Üniversite kaydı nasıl yapılır? Son gün ne zaman?

1 Eylül itibariyle başlayan üniversite e- kayıt süreci, adaylar tarafından takip ediliyor. Kaydını tamamlamak isteyenler ise "e-Devlet üniversite kaydı" başlığı ile arama yapıyor. İşte, kayıt sürecine dair bilgiler ve detaylar...

Yayınlama Tarihi: 02.09.2025 09:40
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 1 Eylül itibarıyla başlayan üniversite e-kayıt sürecine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özvar, üniversite kayıtlarının 5 Eylül'e kadar devam edeceğini, e-kayıt işlemlerinin ise 3 Eylül'e kadar yapılabileceğini hatırlattı.

e-Devlet üzerinden üniversite kaydını tamamlamak isteyen adaylar, arama motoruna yöneliyor. Bu kapsamda,  "e-kayıt nasıl yapılır", "e-Devlet üniversite kaydı ne zaman", "Üniversite kayıtlarında son gün" gibi başlıklara yanıt arıyor.

Peki; e-Devlet üniversite kaydı nasıl yapılır? İşte detayları...

E-DEVLET ÜNİVERSİTE KAYIT İŞLEMLERİ 2025

e-Devlet kapısına T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapılır.

“Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” sekmesinden “Üniversite e-Kayıt” ekranı seçilir.

Üniversiteniz ve bölümünüz listelenir, gerekli onaylar verilir.

Kayıt tamamlandıktan sonra sistem bir kayıt belgesi oluşturur.

Avantajı: Üniversiteye gitmeden kaydınız tamamlanır.

E-KAYIT EKRANI

