e-Devlet üzerinden diploma nasıl alınır? e-Devletten mezuniyet belgesi sorgulama nasıl yapılır?

e-Devlet hayatımıza girdikten sonra birçok işlemi resmi kurumlara gitmeden sistem üzerinden kolaylıkla yapabiliyoruz.

Vatandaşların işini son derece kolaylaştıran e-Devlet sistemi sayesinde birçok resmi belgeye kolaylıkla ulaşabiliyor ve çıktısını alabiliyoruz.

e-Devlet üzerinden en çok yapılan işlemler arasında mezuniyet belgesi sorgulama yer alıyor.

Özellikle askerlik ve iş başvurularında ihtiyaç duyulan mezuniyet belgesine e-Devlet üzerinden ulaşmak mümkün.

Peki, e-Devlet üzerinden nasıl alınır? e-Devlet üzerinden mezuniyet belgesi sorgulaması nasıl yapılır? İşte yanıtı..

e-Devlet üzerinden diploma nasıl alınır? e-Devletten mezuniyet belgesi sorgulama nasıl yapılır?

e-Devlet diploma sorgulaması nasıl yapılır?

Üniversite mezunlarının YÖK, lise mezunlarının ise MEB üzerinden alabildiği mezuniyet belgesine artık e-Devlet üzerinden ulaşılabiliyor.

e-Devlet sistemi üzerinde bulunan Eğitim kategorisine giderek e-Devlet diploma belgesi sorgulaması yapabilirsiniz..