e-Devlet üzerinden diploma nasıl alınır? e-Devletten mezuniyet belgesi sorgulama nasıl yapılır?

e-Devlet hayatımıza girdikten sonra birçok işlemi resmi kurumlara gitmeden sistem üzerinden kolaylıkla yapabiliyoruz.
Vatandaşların işini son derece kolaylaştıran e-Devlet sistemi sayesinde birçok resmi belgeye kolaylıkla ulaşabiliyor ve çıktısını alabiliyoruz.
e-Devlet üzerinden en çok yapılan işlemler arasında mezuniyet belgesi sorgulama yer alıyor.
Özellikle askerlik ve iş başvurularında ihtiyaç duyulan mezuniyet belgesine e-Devlet üzerinden ulaşmak mümkün.
Peki, e-Devlet üzerinden diploma nasıl alınır? e-Devlet üzerinden mezuniyet belgesi sorgulaması nasıl yapılır? İşte yanıtı..
e-Devlet diploma sorgulaması nasıl yapılır?
Üniversite mezunlarının YÖK, lise mezunlarının ise MEB üzerinden alabildiği mezuniyet belgesine artık e-Devlet üzerinden ulaşılabiliyor.
e-Devlet sistemi üzerinde bulunan Eğitim kategorisine giderek e-Devlet diploma belgesi sorgulaması yapabilirsiniz..