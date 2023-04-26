e-Devlet üzerinden diploma nasıl alınır? e-Devletten mezuniyet belgesi sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet kapısı üzerinden diploma sorgulaması nasıl yapılır sorusu son dönemde sık sık gündeme geliyor. İşte e-Devlet sistemi üzerinden diploma sorgulama işleminin detayları..

e-Devlet hayatımıza girdikten sonra birçok işlemi resmi kurumlara gitmeden sistem üzerinden kolaylıkla yapabiliyoruz. Vatandaşların işini son derece kolaylaştıran e-Devlet sistemi sayesinde birçok resmi belgeye kolaylıkla ulaşabiliyor ve çıktısını alabiliyoruz. e-Devlet üzerinden en çok yapılan işlemler arasında mezuniyet belgesi sorgulama yer alıyor. Özellikle askerlik ve iş başvurularında ihtiyaç duyulan mezuniyet belgesine e-Devlet üzerinden ulaşmak mümkün. Peki, e-Devlet üzerinden diploma nasıl alınır? e-Devlet üzerinden mezuniyet belgesi sorgulaması nasıl yapılır? İşte yanıtı.. e-Devlet diploma sorgulaması nasıl yapılır? Üniversite mezunlarının YÖK, lise mezunlarının ise MEB üzerinden alabildiği mezuniyet belgesine artık e-Devlet üzerinden ulaşılabiliyor. e-Devlet sistemi üzerinde bulunan Eğitim kategorisine giderek e-Devlet diploma belgesi sorgulaması yapabilirsiniz..