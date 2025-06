E- Okul giriş ekranı 2025: e-Okul ne zaman kapanacak?

Haber Merkezi

2024 - 2025 Eğitim ve Öğretim Dönemi ikinci döneminin sonuna gelinmesiyle birlikte öğrenciler ve veliler tarafından e-okul sistemi an be an takibe alınmış durumda.

Not ve devamsızlık bilgilerinin girilmeye devam ettiği son günlerde en merak edilen konuların başında e-Okul giriş ekranın ne zaman kapanacağı geliyor.

MEB takvimine göre okullar 20 Haziran Cuma günü yaz tatiline girecek. Öğrenciler ve veliler, karnelerini almadan önce not durumlarını e-Okul üzerinden kontrol edebiliyorken sistemin ne zaman kapanacağı konusunda araştırmalar hız kazanmış durumda. Peki, e-Okul giriş ekranı ne zaman kapanacak?

E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK 2025?

E-Okul öğretmenlerin not ve devamsızlık girişlerine kapatma tarihleri, karne gününden birkaç gün önce tamamlanacaktır.

2025 yılı için karne günü 20 Haziran Cuma olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, öğretmenlerin not girişleri ve devamsızlık kayıtlarının 18 Haziran 2025 tarihinde sona ermesi beklenmektedir.

Öğretmenler, dönem sonu yoğunluğu ve karne basım süreçleri nedeniyle not girişlerini bu tarihe kadar tamamlamak zorundadır. Bu nedenle öğrencilerin ve velilerin notlarını ve devamsızlık bilgilerini karne gününe kadar e-Okul üzerinden kontrol etmeleri mümkündür.