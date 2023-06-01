E-Okul kapandı mı 2023? e-Okul 2.dönem not girişi ne zaman bitecek?

2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesine sayılı günler kaldı.
Karne heyecanı yaşayacak olan öğrenciler, bir yandan e-Okul sistemini kontrol ediyor.
Sınav notlarını öğrenmek isteyen milyonlarca öğrenci, e-Okul VBS sistemine giriş yaparak karne notlarını görüntüleyebiliyor.
Sınav ve kanaat notları, öğretmenler tarafından e-Okul sistemine giriliyor.
Okul VBS giriş ekranı üzerinden takdir teşekkür hesaplama, karne notu ve ortalamaya bakma ile yazılı ve sözlü sınav sonuçları, devamsızlık sorgulama görülebiliyor.
Peki e-Okul not girişi ne zaman kapanır? e-Okul VBS ne zaman kapanacak? 2.dönem not girişi bitti mi? İşte detaylar...
e-Okul kapandı mı?
Not girişinin tamamlanması e-Okul'un kapanması olarak tanımlanıyordu ancak yeni uygulamada e-Okul karne gününe kadar açık kalmaktadır.
Not girişi ne zaman bitecek?
Not girişlerinin karnelerin veriliş tarihi olan 16 Haziran tarihinden birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.