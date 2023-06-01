E-Okul kapandı mı 2023? e-Okul 2.dönem not girişi ne zaman bitecek? Karne gününe az bir zaman kala öğrenciler notlarını sorguluyor. Bu kapsamda "e-okul kapandı mı" merak ediliyor. Peki e-Okul not girişi bitti mi, kapandı mı? İşte detaylar...

2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesine sayılı günler kaldı. Karne heyecanı yaşayacak olan öğrenciler, bir yandan e-Okul sistemini kontrol ediyor. Sınav notlarını öğrenmek isteyen milyonlarca öğrenci, e-Okul VBS sistemine giriş yaparak karne notlarını görüntüleyebiliyor. Sınav ve kanaat notları, öğretmenler tarafından e-Okul sistemine giriliyor. Okul VBS giriş ekranı üzerinden takdir teşekkür hesaplama, karne notu ve ortalamaya bakma ile yazılı ve sözlü sınav sonuçları, devamsızlık sorgulama görülebiliyor. Peki e-Okul not girişi ne zaman kapanır? e-Okul VBS ne zaman kapanacak? 2.dönem not girişi bitti mi? İşte detaylar... e-Okul kapandı mı? Not girişinin tamamlanması e-Okul'un kapanması olarak tanımlanıyordu ancak yeni uygulamada e-Okul karne gününe kadar açık kalmaktadır. Not girişi ne zaman bitecek? Not girişlerinin karnelerin veriliş tarihi olan 16 Haziran tarihinden birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.