E-Okul kapandı mı 2023? e-Okul 2.dönem not girişi ne zaman bitecek?

2022-2023 öğretim yılının sona ermesine sayılı günler kaldı.

Karne heyecanı yaşayacak olan öğrenciler, bir yandan e-Okul sistemini kontrol ediyor.

Sınav notlarını öğrenmek isteyen milyonlarca öğrenci, e-Okul VBS sistemine giriş yaparak karne notlarını görüntüleyebiliyor.

Sınav ve kanaat notları, öğretmenler tarafından e-Okul sistemine giriliyor.

Okul VBS giriş ekranı üzerinden takdir teşekkür hesaplama, karne notu ve ortalamaya bakma ile yazılı ve sözlü sınav sonuçları, devamsızlık sorgulama görülebiliyor.

Peki e-Okul not girişi ne zaman kapanır? e-Okul VBS ne zaman kapanacak? 2.dönem not girişi bitti mi? İşte detaylar...

E-Okul kapandı mı 2023? e-Okul 2.dönem not girişi ne zaman bitecek?

e-Okul kapandı mı?

Not girişinin tamamlanması e-Okul'un kapanması olarak tanımlanıyordu ancak yeni uygulamada e-Okul karne gününe kadar açık kalmaktadır.

Not girişi ne zaman bitecek?

Not girişlerinin karnelerin veriliş tarihi olan 16 Haziran tarihinden birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.