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Ebebek (EBEBK) halka arz sonuçları açıklandı! İşte Ebebek halka arz detayları.. Abone Olun

Ebebek (EBEBK) halka arz sonuçları açıklandı! İşte Ebebek halka arz detayları.. 29-30 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinden halka arz için talep toplayan Ebebek'in halka arz sonuçları belli oldu. İşte Ebebek halka arz detayları..

ensonhaber.com 29 Ağustos, 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde talep toplama işlemleri gerçekleştirilen Ebebek'in halka arz sonuçları hakkında aramalar hız kazanmıştı. Geçtiğimiz günlerde halka arz için talep toplama işlemlerini gerçekleştiren Ebebek'in halka arz sonuçları belli oldu. EBEBK hisse koduyla borsada işlem görecek olan Ebebek'in halka arz sonuçları arama motorlarında araştırılmaya başladı. Ebebek'in halka arzının büyüklüğü 1.8 Milyar TL olarak açıklandı. Ebebek halka arzında, toplamda 3.804.835 yatırımcıdan talep toplandı. Ebebek halka arz sonuçlarının belli olmasının ardıdan KAP tarafından br açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 136.000.000 TL'den 160.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 24.000.000 TL nominal değerli 24.000.000 adet B grubu pay ile ortak satış kapsamında 16.000.000 TL nominal değerli 16.000.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 40.000.000 TL nominal değerli 40.000.000 adet B grubu pay halka arz edildi." Bireysel yatırımcılara dağıtılan payların ortalama olarak 5-6 lot olduğu belirtildi.

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