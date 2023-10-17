Eczacıbaşı - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Vodafone Sultanlar Ligi’nin ikinci haftasında oynanacak olan Eczacıbaşı - Fenerbahçe maçı için aramalar hız kazandı. Peki, zorlu mücadele ne zaman oynanacak? İşte maçın bilgileri.

ensonhaber.com Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi’nin ikinci haftasında deplasmanda Eczacıbaşı Dynavit'e konuk olacak. 2023-2024 sezonunun ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor’u konuk eden Fenerbahçe, rakibini 3-0 mağlup ederek lige galibiyetle başladı. Eczacıbaşı Dynavit ise deplasmanda karşılaştığı Türk Hava Yolları'nı 3-0 yenerek sezona iyi bir başlangıç yaptı. Voleybolseverler Fenerbahçe'nin sezonun ikinci maçında oynayacağı Eczacıbaşı maçının detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Eczacıbaşı - Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. Eczacıbaşı - Fenerbahçe maçı ne zaman? Eczacıbaşı - Fenerbahçe maçı 17 Ekim Salı (bugün) günü saat 18.30’da başlayacak. Eczacıbaşı Spor Salonu’nunda oynanacak mücadele TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.