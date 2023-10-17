Eczacıbaşı - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi’nin ikinci haftasında deplasmanda Eczacıbaşı Dynavit'e konuk olacak.
2023-2024 sezonunun ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor’u konuk eden Fenerbahçe, rakibini 3-0 mağlup ederek lige galibiyetle başladı.
Eczacıbaşı Dynavit ise deplasmanda karşılaştığı Türk Hava Yolları'nı 3-0 yenerek sezona iyi bir başlangıç yaptı.
Voleybolseverler Fenerbahçe'nin sezonun ikinci maçında oynayacağı Eczacıbaşı maçının detaylarını araştırmaya başladı.
Peki, Eczacıbaşı - Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..
Eczacıbaşı - Fenerbahçe maçı ne zaman?
Eczacıbaşı - Fenerbahçe maçı 17 Ekim Salı (bugün) günü saat 18.30’da başlayacak. Eczacıbaşı Spor Salonu’nunda oynanacak mücadele TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.