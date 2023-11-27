Edin Djiku’yu unutturacak transfer: Brezilya’nın yıldızı adım adım Fenerbahçe’ye… Fenerbahçe, yaşanan sakatlıklar nedeniyle ara transfer dönemi için kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler, Brezilya’nın yıldızını kadrosuna katmak istiyor.

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Fenerbahçe, stoper mevkinde yaşanan üst üste sakatlık problemleriyle sarsılıyor.

Sarı-lacivertli takımın yöneticileri, takımın ocak ayındaki ara transfer dönemi için acil bir çözüm bulma çabasına girdi.

Djiku'nun takıma dönüşü yakın olsa da, Rodrigo Becao'nun ligin ikinci yarısından önce takıma katılamayacağı açıklandı.

Ek olarak, Serdar Aziz'in de birkaç hafta daha sahalardan uzak kalabileceği belirtildi.

Bu gelişmeler ışığında, Fenerbahçe yönetimi stoper mevkiine takviye yapma kararı aldı.

Sarı-lacivertliler, Brezilya'nın yıldızına kancayı taktı.

Brezilya'nın yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor

Takvim’de yer alan habere göre; Fenerbahçe, Brezilya’nın Bragantino ekibinde forma giyen Leo Ortiz için harekete geçti.

Fenerbahçe’nin oyuncunun menajeriyle görüşme yaptığı gelen haberler arasında. 27 yaşındaki yıldız oyuncu Avrupa’da oynamaya sıcak bakıyor.

Ayrıca Becao’nun Leo Ortiz’i tanıdığı ve ikna etmek için telefon görüşmesi yaptığı iddia edildi.