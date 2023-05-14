Edirne seçim sonuçları 2023! Edirne Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları ENSONHABER'de! Türkiye büyük seçimde oy kullanmak için hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için seçim sonuçları araştırılıyor. Biz de sizler için Edirne seçim sonuçlarını ve oy oranlarını paylaşıyoruz.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oylar yarın kullanılacak. Gözler YSK’dan gelecek seçim sonuçlarına çevrilecek. Heyecanla bekleyen milyonlarca seçmen, sandık başına geçerek tercihini yapacak. Sandıklar saat 17:00’de kapanacak. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, ve Sinan Oğan arasında oylar kullanılacak. Seçim telaşı devam ederken bir yandan da seçim sonuçları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Milyonlarca vatandaş, il il seçim sonuçlarını araştırıyor. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Ata İttifakı oy oranları ve AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti oy oranları ENSONHABER’de yer alacak. Peki Edirne'de kim önde? İşte Edirne Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları ve oy oranları... 2023 Edirne seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri sandıkların açılmasıyla birlikte açıklanacak. Edirne iline ait seçim sonuçları açıklanmaya başladığında haberimizde yer vereceğiz.