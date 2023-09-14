Efsane 46 yaşında! Hem kazandı, hem kazandırdı: İşte Alex de Souza'nın Fenerbahçe serüveni 116 yıllık tarihinde Fenerbahçe’nin en iyi yabancı oyuncusu Alex de Souza 46 yaşında! Kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran Brezilyalı efsanenin Fenerbahçe serüvenine gelin hep birlikte bakalım.

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Futbol camiasının sayılı yeteneklerinden biri olarak kabul edilen Alex de Souza, 2004 yılında Barcelona, Valencia, Espanyol, Sevilla, Arsenal ve Hertha Berlin gibi önemli kulüplerin transfer gündeminde yer alırken, Fenerbahçe'nin teklifini kabul ederek Türkiye'ye gelmişti.

Alex de Souza'nın Fenerbahçe'deki kariyeri, büyük başarılar ve unutulmaz anlarla doluydu. Taraftarların "Uğurlar olsun Alex" diyecek kadar sevdiği Brezilyalı yıldız, kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Ancak heykelinin dikildiği 9. sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman tarafından süresiz kadro dışı bırakılan Alex de Souza, kulüp yönetimiyle görüşerek sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Brezilyalı efsane, futbolculuk dönemindeki katkıları ve kulübe kazandırdığı zaferlerle birlikte unutulmaz bir veda yaşattı.

Alex de Souza rekorlarıyla tarihe geçti!

46 yaşındaki Alex de Souza, Fenerbahçe forması giydiği süre boyunca kulüp tarihinde rekorları altüst etti. Brezilyalı futbolcu, sarı-lacivertli takımın tarihindeki önemli başarıların mimarlarından biri olarak kabul edilirken, bu başarılarıyla Fenerbahçe taraftarının gönlünde taht kurdu.

Süper Lig'de ilk yabancı gol kralı

Fenerbahçe'ye geldiği ilk sezonda 24 gol atarak kulübün Süper Lig şampiyonluğuna katkı sağladı. Üçüncü sezonunda 19 golle Süper Lig gol kralı olan Alex, aynı zamanda kulüp tarihinde bu unvanı kazanan ilk yabancı futbolcu olarak tarihe geçti.

Devler Ligi asist kralı

Dördüncü sezonunda Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline taşıyan Alex, 6 asistle o sezonun Devler Ligi asist kralı oldu. Brezilyalı yıldız, altıncı sezonunda kulüp tarihinde en fazla maça çıkan ve en çok gol atan futbolcu unvanını elde etti.

Alex de Souza'nın 9 sezonluk Fenerbahçe kariyeri, 340 maçta forma giydiği ve toplamda 170 gol attığı muazzam bir süreç olarak kayda geçti.

Lig tarihinde 100 gol barajını aşan ilk yabancı futbolcu olarak da tarihe geçti. Brezilyalı kaptan, Fenerbahçe'nin lig tarihinde attığı 3 bininci golünü kaydederek kulüp tarihindeki rekorlara bir yenisini ekledi.

Heykeli dikildi, takımdan ayrıldı

Fenerbahçe taraftarları, 16 Eylül 2012 tarihinde Yoğurtçu Parkı'ndaki efsanevi Lefter Küçükandonyadis heykelinin yanına Brezilyalı futbolcunun heykelini dikti.

Açılışına, Alex’i kadro dışı bırakan teknik direktör Aykut Kocaman da katıldı. Bundan tam iki hafta sonra ise Aykut Kocaman, Alex’i kadro dışı bıraktı. Kulüp başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticilerle bir araya gelen Alex de Souza, sözleşmesini karşılıklı olarak feshederek takımdan ayrıldı.

Alex'in kariyerinde 9 sezon formasını giydiği Fenerbahçe ayrı bir yere sahip.