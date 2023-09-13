Efsane Sürüm: Apple iOS 17 çıktı mı, özellikleri neler? İşte yenilikler...

Milyonlarca iPhone sahibi, İOS 17'yi bekliyor.
Apple'ın iPhone 15 ailesini tanıtmasıyla, iOS 17 özellikleri de gündeme geldi.
Apple, Wonderlust etkinliğiyle birlikte iOS 17 sürümünü de resmi olarak duyurdu.
iOS 17 ne zaman çıkacak? sorusu da iPhone kullanıcıları tarafından merak edilmeye başlandı. iOS 17 ile birlikte birçok iPhone modeline yeni özellikler gelecek.
Peki, İOS 17 ne zaman ve hangi modellere gelecek? İOS 17 özellikleri neler?
İOS 17 çıkış tarihi
Apple, iOS 17 sürümü 18 Eylül tarihinde çıkacak.
İOS 17 sürümü gelen modeller
iPhone Xs
iPhone Xs Max
iPhone Xr
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone SE (2020)
iPhone 12 mini
iPhone 12
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 13 mini
iPhone 13
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone SE (2022)
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 15
iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max
İOS 17 özellikleri
iOS 17’nin en büyük yeniliklerinden birisi “Çağrılarınızı kişiselleştirin” olacak. Bu özellik ile, arayan kişinin ekranını özelleştirebileceksiniz.
Safari üzerinde oluşturulan farklı profillerle İş ve Kişisel gibi başlıklar aracılığıyla internette ayrı ayrı gezebileceksiniz.
Yeni artı düğmesine dokunarak fotoğraf, sesli mesaj ve konum gibi en sık gönderdiğiniz şeyleri bir arada görüntüleyin. Diğer iMessage uygulamalarınızı görüntülemek için ekranı yukarı kaydırın.
Durum Denetleme özelliği gideceğiniz yere, örneğin evinize vardığınızda arkadaşınıza veya ailenizden birine bildirim gönderiyor.
AirDrop ile aktarım için sadece telefonların yakın olması gerekiyor.
Canlı Çıkartmalar desteği sayesinde fotoğraflardan belirli objeleri seçebilecek ve daha sonra çıkartma olarak kullanabileceksiniz.
Etkileşimli araç takımı üzerinden ışıkları kapatabilir, müzik çalabilir ve daha fazlasını gerçekleştirebilirsiniz.