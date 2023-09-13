Efsane Sürüm: Apple iOS 17 çıktı mı, özellikleri neler? İşte yenilikler... Apple kullanıcılarının beklediği iPhone yeni sürümü İOS 17'nin çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu.

ensonhaber.com

Milyonlarca iPhone sahibi, İOS 17'yi bekliyor.

Apple'ın iPhone 15 ailesini tanıtmasıyla, iOS 17 özellikleri de gündeme geldi.

Apple, Wonderlust etkinliğiyle birlikte iOS 17 sürümünü de resmi olarak duyurdu.

iOS 17 ne zaman çıkacak? sorusu da iPhone kullanıcıları tarafından merak edilmeye başlandı. iOS 17 ile birlikte birçok iPhone modeline yeni özellikler gelecek.

Peki, İOS 17 ne zaman ve hangi modellere gelecek? İOS 17 özellikleri neler?

İOS 17 çıkış tarihi

Apple, iOS 17 sürümü 18 Eylül tarihinde çıkacak.

İOS 17 sürümü gelen modeller

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone Xr

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2020)

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (2022)

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

İOS 17 özellikleri

iOS 17’nin en büyük yeniliklerinden birisi “Çağrılarınızı kişiselleştirin” olacak. Bu özellik ile, arayan kişinin ekranını özelleştirebileceksiniz.

Safari üzerinde oluşturulan farklı profillerle İş ve Kişisel gibi başlıklar aracılığıyla internette ayrı ayrı gezebileceksiniz.

Yeni artı düğmesine dokunarak fotoğraf, sesli mesaj ve konum gibi en sık gönderdiğiniz şeyleri bir arada görüntüleyin. Diğer iMessage uygulamalarınızı görüntülemek için ekranı yukarı kaydırın.

Durum Denetleme özelliği gideceğiniz yere, örneğin evinize vardığınızda arkadaşınıza veya ailenizden birine bildirim gönderiyor.

AirDrop ile aktarım için sadece telefonların yakın olması gerekiyor.

Canlı Çıkartmalar desteği sayesinde fotoğraflardan belirli objeleri seçebilecek ve daha sonra çıkartma olarak kullanabileceksiniz.

Etkileşimli araç takımı üzerinden ışıkları kapatabilir, müzik çalabilir ve daha fazlasını gerçekleştirebilirsiniz.