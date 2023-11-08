Egea ve Clio'yu pazardan silecek! En ucuz SUV hem de elektrikli! Kapış kapış gidiyor... Elektrikli araç üreticisi BYD (Build Your Dreams), Türkiye'deki ilk modeli BYD ATTO 3'ü yollara çıkardı. Uygun fiyatlı elektrikli otomobil, Egea ve Clio gibi çok tercih edilen modelleri silip atacak.

ensonhaber.com

Türkiye'de elektrikli otomobil pazarı gittikçe gelişiyor...

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, İstanbul'da düzenlediği lansmanda ülkemizde satışa sunacağı ilk model olan BYD Atto 3'ü tanıttı.

BYD, Tesla ve Togg'un yeni rakibi olarak görünüyor.

Bu model, çevre dostu özellikleri ve uygun fiyatı ile tüketicilerin ilgisini çekiyor.

Dünyanın en çok elektrikli araç satan markası olan BYD'nin yeni modeli Atto 3, Türkiye'de satışa sunulacak en ucuz elektrikli araçlar arasında yer alıyor.

1 milyon 500 bin TL fiyat etiketiyle otomobil severler için cazip bir seçenek olacak.

2024'te satışta

2024 yılında Türkiye pazarına giriş yapması planlanan BYD Atto 3, %10 ÖTV dilimi avantajıyla tüketicilere sunulacak.

B-SUV ve C-SUV kategorilerinde yer alacak olan araç, geniş bagaj hacmi ile de segmentindeki diğer araçlara rakip olacak.

Ejdarha bakışlı

BYD ATTO3’ün ön tasarımı, bir ejderhanın bakışlarından ilham alır. LED gündüz farları ve bütünleyici ışık çizgisi, daha ilk bakışta etkileyici bir görünüm sunar. Otomobilin kapılarının kilidini açtığınızda, ön ve arka LED aydınlatma grubu bir ejdarha ilk kez uyanıyormuş gibi yavaşça aydınlanır ve sizi selamlar.

BYD Atto 3, 420 km'lik bir ortalama sürüş menziline sahip. Ayrıca, hızlı şarj özelliği ile %30'dan %80'e sadece 29 dakikada şarj olabiliyor.

Teknik Özellikleri

Menzil (km) 420 (WLTP Karma)

0-100 km/s Hızlanma Süresi 7.3

Maksimum Hız (km/s) 160

Maksimum Güç (kW) 150

Jant 18"

Batarya Tipi BYD Blade Batarya (LFP)