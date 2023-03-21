Eğer Nevruz gecesi tuz yiyip uyursanız... 21 Mart Salı günü, Nevruz Bayramı olarak kutlanıyor. Baharın habercisi olan Nevruz'da birçok gelenek ve ritüel bulunuyor. Bu gece binlerce kişi tuz yiyip yatacak...Peki, Nevruz gecesi tuz yemek ne işe yarar? İşte ayrıntılar...

Baharın gelişini temsil eden Nevruz, bolluk ve bereket vesilesiyle uzun bir tarihe sahiptir. Balkanlar, Orta Asya ve günümüzde Türkiye'de her sene kutlanır.

Soğuk havaların yerini bahara bırakmasını temsil eden Nevruz Bayramı, çeşitli şenlikler ve etkinliklerle gerçekleştirilir.

Nevruz'un bu yıl 21 Mart Salı gününe denk geldi.

Vatandaşlar bu kapsamda, Nevruz'da neler yapılır sorusuna yanıt arıyor.

Yemek pişirmek, temizlik, ateşten atlamak, yumurta tokuşturmak gibi gelenekler gerçekleştiriliyor.

Bu gecenin en favori ritüeli ise bir parça tuz yalayıp uykuya dalmak...

Nevruz gecesi neden tuz yenir, ne işe yarar sorusunun cevabı ise haberimizde...

Bu gece tuz yerseniz;

Orta Asya'daki inanca göre, Nevruz gecesinde tuz yiyip uyumak tavsiye ediliyor. Eğer tuz yiyip uyursanız evleneceğiniz kişinin rüyanızda size su ikram edeceğine inanılıyor.