EGM 10 bin polis alımı ne zaman, şartları neler? POMEM 31.Dönem başvuruları 2023! Emniyet Genel Müdürlüğü, 10 bin 102 polis memuru alımı yapacağını duyurdu. Polis olmak isteyen vatandaşlar, başvuru detaylarını ve şartlarını araştırıyor. Peki, 10 bin polis alımı ne zaman? Şartları neler? Nasıl başvurulur? İşte POMEM başvuru detayları...

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Polis olma hayali kuran adaylar, EGM ilanlarının takipçisi...

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı POMEM tarafından yapılan polis alımları için başvuru tarihi ve şartları araştırılıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde EGM için 10 bin 102 personel alımı da yer aldı.

Buna göre merkez teşkilatı için 500 polis memuru, 90 başmüfettiş, 10 merkez emniyet müdürü, taşra teşkilatı için ise 9 bin 500 polis memuru ile moral eğitim merkezi müdürü ve moral eğitim merkezi müdür yardımcısı alımı yapılacak.

Peki, 10 bin polis alımı başladı mı 2023? Ne zaman? Polis alımı şartları nelerdir? İşte detaylar...

EGM 10 bin polis alımı ne zaman?

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi POMEM'e 10 bin polis başvuru süreci henüz başlamadı.

Başvuru detaylarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.