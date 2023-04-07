EGM TAYİN SONUÇLARI 2023! Polis şark tayinleri açıklandı mı, nasıl öğrenilir? Polis memurlarının şart tayini başvuru talepleri alındı. Bu kapsamda EGM'den gelecek sonuç açıklaması bekleniyor. Peki, 2023 Polis tayinleri açıklandı mı? Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? Tayin sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

Polis memurları, tayin işlemleri için EGM'nin son dakika açıklamasını bekliyor. Görev yeri değişikliği için tayin başvurusunda bulunan binlerce polis, sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor. Tayin sonuçları ile polis memuru, başpolis memuru, komiser yardımcısı, komiser ve başkomiserlerin yeni çalışma yerleri belli olacak. Peki, polis tayinleri ne zaman açıklanacak? Polis tayin sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar... 2023 Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü, 2023 yılı polis tayinlerinin açıklanmasına ilişkin henüz bir duyuruda bulunmadı. Ancak tayinler her yıl Mayıs-Haziran döneminde gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda polis tayinlerinin Haziran'ın ilk haftası gibi açıklanması bekleniyor. EGM tayin sonuçları nasıl öğrenilir? Emniyet şark tayin sonuçları, başvuruda bulunan polislerin cep telefonuna SMS üzerinden gönderilecek. Ayrıca sonuçlar, POLNET sistemi üzerinden de görüntülenebilecek. Ataması yapılan personel POLNET sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek.