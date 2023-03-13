EHLİYET AFFI çıktı mı, trafik cezaları silindi mi? İşte ehliyet iadesi başvuru süreci Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sosyal medya hesabından ehliyet affı ile ilgili teklifin Meclis’ten geçtiğini, yasalaştığını duyurdu. Bunun üzerine ehliyetine el konulan ve trafik cezaları bulunan vatandaşlar, “Ehliyet affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Trafik cezaları silindi mi? Ehliyet nasıl geri alınır?” sorularına yanıt arıyor.

Ülkemizde trafik kurallarına uymayan sürücüler, kural ihlali karşılığında belirli bir ceza puanı alıyor. Alınan cezalara göre puanlar değişiyor.

1 yıl içerisinde toplamda 100 puana ulaşan sürücülerin ehliyetlerine el konuluyor. Bunun gibi çeşitli sebeplerden dolayı ehliyetine el konulan vatandaşların gündeminde ehliyet affı yer alıyor.

Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ehliyet affı ile birlikte 10 bine yakın sürücünün ehliyetlerine af geleceğini belirtmişti.

Yaklaşık 2 buçuk milyon sürücüyü ilgilendiren ehliyet affı yasası ile ilgili detaylar belli oldu. Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sosyal medya hesabından ehliyet affının yasalaştığını duyurdu.

Peki sürücülerin sabırsızlıkla beklediği ehliyet affı çıktı mı? Trafik cezaları silindi mi? Ehliyet nasıl geri alınır? İşte ehliyet affında son durum...

Ehliyet affı çıktı mı?

Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ehliyet affı son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Turan 2 bin TL altındaki vergi borçlarının silinmesi, KYK borçlarının yapılandırılması, ehliyet affı ve sürücü ceza puanlarının silinmesine ilişkin kanun teklifin yasalaştığını açıkladı.

Buna göre; Ehliyet affıyla ilgili TBMM'de kabul edilen çalışma Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yasalaşacak ve resmi olarak yürürlüğe girecek.

Ehliyet affı kimleri kapsıyor?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın daha önce yaptığı açıklamaya göre; Sicillerinde 5 ile 95 puan cezası olan kişilerin cezalarını sıfırlamış olacak. Alkollü araç kullanmak, uyuşturucu etkisindeyken araç kullanmak, drift yapmak ve ölümlü kazaya sebebiyet verenler hariç olmak üzere tüm trafik ceza puanları silinmiş olacak.

Trafik cezaları silinecek mi?

Alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışında kaynaklanan ceza puanları, yeni yasayla birlikte silinecek. Bu kapsamların dışında kalan ve ehliyet ceza puanları dolduğu için ehliyetine el konulan 10 bin sürücünün ehliyeti geri iade edilecek.

Ehliyet iadesi nasıl ve nereden yapılır?

Ehliyet iadesinin yapılacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenleme, Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından yürürlüğe girerek yasalaşacak.

Ehliyetlerine el konan sürücüler, sürücü belgesine el koyan trafik birimine veya en yakın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne alıkoyma süresinin bitiminde dilekçe ile başvurarak sürücü belgelerini geri alabiliyor.