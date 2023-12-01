Ehliyet alacaklara kötü haber: Zaman tükeniyor, acele edin!

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Ehliyet almak isteyenler için 2024 zorlu olacak. 2024 başlar başlamaz Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, MTV, araç muayene ücretleri, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve idari cezalarda yeni düzenlemeler getirilecek.
Ekim ayındaki 12 aylık ortalama Yİ-ÜFE artışı kadar olan yeniden değerleme oranında artırılacak.
Yeniden değerleme oranında değişecek yükümlülükler...
- Çevre Temizlik Vergisi
- Motorlu Taşıtlar Vergisi
- Gelir Vergisi Kanunu; bazı istisna tutarları ve vergi tarifesi dilimleri vb.
- Veraset ve İntikal Vergisi; istisnalar ve tarife matrahları
- Damga Vergisi
- Özel İletişim Vergisi
- Trafik Cezaları
- Ehliyet ve Pasaport Harçları
- Vergi Usul Kanundaki cazalar
- Kabahatler Kanununa tabii idari para cezaları
- Araç muayene ücretleri
Yeni ehliyet almak isteyenleri bir dizi sürpriz bekliyor. 2024'te vergi, harç ve cezalarda %58,46 oranında bir artış yaşanması bekleniyor.
Vergi ve harçlar ne kadar olacak?
Yeni yılda ehliyet harçları artacak. Bu artışla birlikte;
- A sınıfı sürücü belgesi harcı 1308 TL'ye yükselecek.
- B sınıfı sürücü belgesi harcı 3 bin 945 TL'ye yükselecek.