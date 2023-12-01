Ehliyet alacaklara kötü haber: Zaman tükeniyor, acele edin! Yeni ehliyet almak isteyenlerin ellerini çabuk tutması faydalarına olacak. 2024’te neler olacak neler…

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Ehliyet almak isteyenler için 2024 zorlu olacak. 2024 başlar başlamaz Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, MTV, araç muayene ücretleri, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve idari cezalarda yeni düzenlemeler getirilecek.

Ekim ayındaki 12 aylık ortalama Yİ-ÜFE artışı kadar olan yeniden değerleme oranında artırılacak.

Yeniden değerleme oranında değişecek yükümlülükler...

Çevre Temizlik Vergisi

Motorlu Taşıtlar Vergisi

Gelir Vergisi Kanunu; bazı istisna tutarları ve vergi tarifesi dilimleri vb.

Veraset ve İntikal Vergisi; istisnalar ve tarife matrahları

Damga Vergisi

Özel İletişim Vergisi

Trafik Cezaları

Ehliyet ve Pasaport Harçları

Vergi Usul Kanundaki cazalar

Kabahatler Kanununa tabii idari para cezaları

Araç muayene ücretleri

Yeni ehliyet almak isteyenleri bir dizi sürpriz bekliyor. 2024'te vergi, harç ve cezalarda %58,46 oranında bir artış yaşanması bekleniyor.

Vergi ve harçlar ne kadar olacak?

Yeni yılda ehliyet harçları artacak. Bu artışla birlikte;