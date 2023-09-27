Ehliyet alacaklara müjde: O şart kalkıyor! Artık çocuk oyuncağı

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararla, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde ehliyet alma yaşları önemli bir değişikliğe uğradı.
Özellikle D sınıfı ehliyet almak isteyenler için yapılan bu değişiklikle, ehliyet alma yaşları indirildi.
D sınıfı ehliyet için uygulanan yaş sınırı düşürüldü.
Yeni yönetmelik kapsamında, D sınıfı ehliyet almak isteyenler için uygulanan 26 yaş sınırı, artık 24 yaşına çekildi.
Yeni düzenlemeye göre, ehliyet almak isteyenlerin yaş sınırları şu şekilde belirlendi:
Yeni yaş sınırları
D sınıfı ehliyet için uygulanan 26 yaş sınırı, 24 yaşına çekildi.
M, A1 ve B1 sınıfı ehliyet almak isteyenler için yaş sınırı 16 olarak belirlendi.
A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfları için ise ehliyet almak isteyenlerin yaş sınırı 18 olarak belirlendi.