Ehliyeti olanlar dikkat! Yeni dönem başlıyor: Artık bunu yapamayacaksınız Sürücüleri yeni haber geldi. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda artık B sınıfı ehliyeti olanlar bunu yapamayacak.

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Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılacak olan değişikliklerle hayata geçirilmesi planlanan kapsamlı düzenleme, sürücülere getirilecek olan yeni kısıtlamalarla dikkat çekiyor.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı, ortak bir çalışma ile B sınıfı ehliyet sahiplerinin motosiklet kullanımıyla ilgili önemli bir değişikliği gündeme getirdi.

Bu düzenleme, B sınıfı ehliyet sahiplerinin motosiklet kullanımında belirli bir sınırlama getirerek trafiğe önemli bir değişiklik getirecek.

B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat!

Yapılan çalışmalar sonucunda, B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilmesine ilişkin çalışmaları hızla devam ediyor.

B sınıfı ehliyet sahiplerinin motosiklet kullanımına ilişkin gelecek olan düzenlemenin, yakın zamanda tamamlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Yeni düzenleme yolda!

Bu düzenleme kapsamında, direksiyon eğitimi alma zorunluluğu getiriliyor. Bu düzenlemenin ardından, ilgili eğitimi başarıyla tamamlayan sürücülerin belgeleri otomatik olarak akredite edilecek.

MOTED Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, düzenlemelerin uygulanmasının 2023 yılı sonuna kadar tamamlanması gerektiğini vurguladı.