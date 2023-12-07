Ehliyette yaş sınırları değişiyor! Artık ehliyet 16 yaşından itibaren alınabiilecek Sürücü belgecinde yeni bir düzenleme yapıldı. Yeni yapılan düzenlemeyle birlikte bazı ehliyet sınıflarında ki yaş sınırı değişti.

ensonhaber.com

Sürücü blgesi sahibi olmak isteyenler için Tükiye’de yeni bir yönetmelik başlatıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle birlikte çeşitli ehliyet sınıflarında yaş şartları değiştirildi.

Yaş sınırı hangi ehliyette ne kadar olacak?

Büyük araçların kulanımı için olan D sınıfı ehliyette yaş sınırı 26’dan 24’e indirildi.

Moped ya da Motorlu Bisiklet grubuna dahil olan A1 ve A2 sınıfı ehliyetler için yaş sınırı 16’ya indirildi.

A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfları için yaş sınırı 18 olarak belirlendi.

Yapılan bu düzenlemeler ile birlikte gençler için ehliyet alımını kolaylaştırarak trafikte daha erken yaşta deneyim kazanmalarına olanak tanyacak.

Yeni düzenleme hakkında uzmanlar, gençlerin daha erken yaşlarda sürücü eğitimi almalarını teşvik edeceğini ve bu sayede trafik kültürünün daha erken yaşlarda gelişmesine katkı sağlayacağını aktardı.

Ayrıca genç sürücülerin trafikte daha fazla deneyim kazanması, kazaların önlenmesi ve daha güvenli bir trafik ortamının oluşmasının beklendiği ifade edildi.