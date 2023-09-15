Ek ders ücreti 2023: Ek ders saat ücreti ne kadar, kaç TL? Cumhurbaşkanı Erdoğan, ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin saatlik ek ders ücretlerine zam yapıldığını açıkladı. Peki, 2023 ek ders ücreti ne kadar? İşte yeni ücretler...

ensonhaber.com Öğretmenler haftalık 15 saatin dışında girdikleri her ders için ek ders ücreti alıyor. Yeni eğitim yılının başlamasıyla birlikte ücretli öğretmenlerin ek ders ücretinin zamlanması bekleniyordu. Müjde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, "2002'de göreve geldiğimizde derslik sayımız 343 bindi. Bugün bu sayı 2 kata yakın artışla 620 bine çıktı." ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı, binlerce ücretli ve usta öğretmene zam haberini verdi. Peki, 2023 ek ders ücreti ne kadar oldu? Ek ders saatlik ücreti ne kadar, kaç TL? İşte detaylar... Ek ders ücretleri 2023 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Ücretli öğretmenler ve usta öğreticiler) Saatlik ek ders ücretlerinde yaklaşık yüzde 25 oranında ilave bir artışa gidiyoruz." dedi. Kadrolu öğretmenler için ek ders ücreti, 51.15 TL'den 60.12 TL'ye yükseldi. Ücretli öğretmenlerin 2023 yılı saatlik ek ders ücreti ise 75.15 TL oldu.

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