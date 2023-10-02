Ek MTV 2. taksit ne zaman ödenecek? Son ödeme tarihi 2023! Anayasa Mahkemesi'nin onadığı ek MTV'de ikinci taksit ödemeleri alınacak. Peki, ek MTV 2.taksit ne zaman? Son ödemesi ayın kaçında? İşte ek MTV son ödeme tarihi 2023

ensonhaber.com

Araç sahipleri, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacına destek olarak bir kereliğine ek Motorlu Taşıt vergisi (MTV) ödeyecek.

Anayasa Mahkemesi'ne taşınan ek MTV ödemesi, iptal edilmedi.

Şimdi ise gözler 2. ödeme tarihlerinde. Bu kapsamda "Ek MTV 2.taksit" detayları merak ediliyor.

Taşıtların satış ve devir işlemleri için MTV'nin ve ek MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor.

Ek MTV ödenmediği takdirde araç muayeneleri yapılmayacağı gibi trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma dolayısıyla tescil kapatma işlemleri de gerçekleştirilemeyecek.

Ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığına ait "gib.gov.tr" internet adresi, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla banka hesabından, şubelerden, mobil, telefon ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek.

Ek MTV 2. taksiti ne zaman? Son ödeme ayın kaçında? İşte ikinci taksitte tarihler...

Ek MTV 2.taksit ne zaman?

Ek motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödeme süresi 30 Kasım'da sona erecek.