Ek tercih süreci başladı: İşte en çok tercih edilen okul ve bölümler! Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar için ek tercih süreci başladı. Biz de sizler için YKS'de en çok tercih edilen 10 üniversite ve bölümleri sıraladık.

ensonhaber.com Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınav sonuçlarının ardından YKS tercih dönemi de sona erdi. YKS tercihlerinde herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar için ek tercih süreci başladı. Binlerce aday, ek tercih döneminde iyi bir gelecek için en iyi okul ve bölümleri araştırmaya başladı. Öğrenciler, tercih edecekleri üniversite ve bölümleri seçerken dikkatli bir şekilde karar vermek istiyorlar. Bu nedenle, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) en çok tercih edilen 10 üniversite ve bölümü sizler için sıraladık. En çok tercih edilen üniversiteler 1. Galatasaray Üniversitesi 2. Boğaziçi Üniversitesi 3. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 4. Türk-Alman Üniversitesi 5. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) 6. Gebze Teknik Üniversitesi 7. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 8. Marmara Üniversitesi 9. İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa 10. İstanbul Üniversitesi (İÜ) En çok tercih edilen bölümler 1. Matematik Mühendisliği 2. İşletme Mühendisliği 3. Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 4. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri 5. Endüstri Sistemleri Mühendisliği 6. Bilgisayar Mühendisliği 7. Endüstri Mühendisliği 8. Kimya – Biyoloji Mühendisliği 9. Yazılım Mühendisliği 10. Elektrik Mühendisliği

Google News

Abone Ol