Ekim 2023 halka arz takvimi: 3 şirket daha eklendi! Bu ay hangi şirketler halka arz olacak?

Borsa ile ilgilenenler, halka arzlara yoğun bir talep gösteriyor.
Öyle ki, kişi başına düşen lot sayısında ciddi bir gerileme söz konusu.
Eşit dağıtım olarak paylaştırılan halka arz lotları, yüksek başvuru akabinde bölünüyor.
Halka arzda Ekim 2023 takvimi merak konusu oldu. Gözler, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) çevrildi.
SPK, 3 şirketin daha halka arzını onayladı.
İşte Borsa'da Ekim 2023 halka arz takvimi ve detaylar...
Halka arz takvimi Ekim 2023
Meka Beton, 5-6 Ekim tarihlerinde talep topluyor.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, Borlease Otomotiv AŞ ve Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ’nin halka arz başvurusu onayladı.
Henüz netleşmese de ekim ayında halka arz onayı alması beklenen şirketler şu şekilde:
TAB Gıda
Kızılay İçecek
Altınkılıç
Tavuk Dünyası
Rönesans Enerji
Golda Gıda
N11
Penti