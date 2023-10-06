Ekim 2023 halka arz takvimi: 3 şirket daha eklendi! Bu ay hangi şirketler halka arz olacak? Halka arz kervanına 3 şirket daha katılıyor. Buna göre Ekim ayı 2023 takvimi netleşiyor. Peki, hangi şirketler halka arz olacak? Halka arz tarihleri ne? Hangi şirket kaç lot veriyor? İşte detaylar...

ensonhaber.com Borsa ile ilgilenenler, halka arzlara yoğun bir talep gösteriyor. Öyle ki, kişi başına düşen lot sayısında ciddi bir gerileme söz konusu. Eşit dağıtım olarak paylaştırılan halka arz lotları, yüksek başvuru akabinde bölünüyor. Halka arzda Ekim 2023 takvimi merak konusu oldu. Gözler, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) çevrildi. SPK, 3 şirketin daha halka arzını onayladı. İşte Borsa'da Ekim 2023 halka arz takvimi ve detaylar... Halka arz takvimi Ekim 2023 Meka Beton, 5-6 Ekim tarihlerinde talep topluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, Borlease Otomotiv AŞ ve Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ’nin halka arz başvurusu onayladı. Henüz netleşmese de ekim ayında halka arz onayı alması beklenen şirketler şu şekilde: TAB Gıda Kızılay İçecek Altınkılıç Tavuk Dünyası Rönesans Enerji Golda Gıda N11 Penti