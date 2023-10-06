Ekim 2023 halka arz takvimi: 3 şirket daha eklendi! Bu ay hangi şirketler halka arz olacak?
ensonhaber.com

Borsa ile ilgilenenler, halka arzlara yoğun bir talep gösteriyor.

Öyle ki, kişi başına düşen lot sayısında ciddi bir gerileme söz konusu.

Eşit dağıtım olarak paylaştırılan halka arz lotları, yüksek başvuru akabinde bölünüyor.

Halka arzda Ekim 2023 takvimi merak konusu oldu. Gözler, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) çevrildi.

SPK, 3 şirketin daha halka arzını onayladı.

İşte Borsa'da Ekim 2023 halka arz takvimi ve detaylar...

Ekim 2023 halka arz takvimi: 3 şirket daha eklendi! Bu ay hangi şirketler halka arz olacak?

Halka arz takvimi Ekim 2023

Meka Beton, 5-6 Ekim tarihlerinde talep topluyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, Borlease Otomotiv AŞ ve Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ’nin halka arz başvurusu onayladı.

Henüz netleşmese de ekim ayında halka arz onayı alması beklenen şirketler şu şekilde:

TAB Gıda

Kızılay İçecek

Altınkılıç

Tavuk Dünyası

Rönesans Enerji

Golda Gıda

N11

Penti