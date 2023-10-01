Ekim ayı burç yorumları: Kimine aşk kimine iş kimine para geliyor! Bu ay çok kritik! Bu ay, ilişkilerin kaderi değişiyor! İki tutulmayı da yaşayacağımız Ekim Ayı, özellikle ilişkiler ve maddi konularla ilgili kadersel etkiler getirecek.

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Herkese merhaba...

Ben Astrolog Aslı Nur Pehlivan... Ekim ayında burçları nelerin beklediğini sizin için kaleme aldım. İşte detaylar!

14 Ekim’de Terazi burcunda bir Güneş Tutulması, 28 Ekim’de de Boğa burcunda yılın son Ay Tutulmasını yaşayacağız. Koca bir yaz mevsimi boyunca Merkür retrosu, Venüs retrosu derken hem ilişkilerle ilgili hem de finansal konularla ilgili oldukça yıprandık, gereksiz harcamalar yapıp, mantıksız seçimler yaptık, kendi değerimizden şüphe ettirecek ilişkiler deneyimledik, retroda evlenenler bir yana, boşanma haberlerini de çok duyduk. Artık retrolar geride kaldı ve kafamızı eskilerden, ileriye doğru çevireceğimiz zamanlara girdik. İlişkilerle ilgili güzel zamanlara giriyoruz bu Ekim ayıyla birlikte, artık biraz daha rahat bir nefes alabileceğimiz bir ay diyebiliriz.

5 Ekim tarihinde Merkür Terazi burcuna geçecek ve 22 Ekim tarihine kadar burada seyrine devam edecek. Bu zaman diliminde, aklımız, fikrimiz ilişkilerimizde ve ortaklıklarımızda olacak. İkili ilişkilerimizde uyumu, dengeyi yakalamaya gayret göstereceğiz ve arabulucu rolünü üstleneceğiz.

7-8-9 Ekim tarihinde ise sert açılarla birlikte, lüzumsuz tartışmalardan gelebilecek tehlikelere karşı dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Birtakım sinsilikler, düşmanlıklar görebiliriz karşı taraftan ve öfkeyle kalkıp zararla oturabiliriz, sakin kalmakta fayda var.

9 Ekim’de ise çok uzun zamandır Aslan burcunda yolculuk eden Venüs, tahtını Başak burcuna veriyor. 8 Kasım’a kadar Venüs Başak burcunda seyrine devam edecek. Bu burçta kendisini çok keyifli hissetmeyeceğinden, özellikle ilişkiler ve finansal konularda daha titiz, mükemmeliyetçi, eleştiren, kusur bulan, hesap, kitap yapan bir tavırda olabiliriz.

9-10 Ekim de ise Venüs’ün Satürn’le sert açısı, ilişkiler ve finansal konularla ilgili gecikmeler, engeller, ayrılıklar, soğukluklar getirebilir. Eğer yeni başlangıçlar yapmak istiyorsanız, bu tarihlerden uzak durun.

Ekimin ikinci haftası hareketli

12 Ekim de ise Mars, kendi yönettiği burç olan Akrep burcuna geçiyor ve 24 Kasım’a kadar burada hareket edecek. Uzun süredir Terazi burcunda olan Mars ile kendimizi uyum, denge, adalet için uğraşırken bulduk ve bunlar için mücadele ettik. Artık bu huzur elçisi rolümüzü, strateji, taktik, hırs ve manipülasyon elçiliğine devrediyoruz. Kafamıza koyduklarımız için, var gücümüzle konsantre olup, hırsımızla, taktiklerimizle, yoğun konsantrasyon gücümüzle savaşıp elde edeceğiz. Eğer gerçekleştirmek istediğiniz girişimler var ise, bu tarih aralığıyla birlikte, özellikle 12- 13 Ekim bu tarihini kullanabilirsiniz.

14 Ekim’de ise Terazi burcunun 21 derecesinde bir Güneş tutulması meydana gelecek. İlişkilerle ve ortaklıklarla ilgili önemli kararların verileceği etkiler var. Ve güney düğüm etkili bir tutulma olacağı için, geçmişten gelen, bizim artık işimize yaramayan ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili yeni sayfalar açabilmemiz için bizi destekliyor. Bunlarla birlikte, eğitim, öğretim, yakın çevremiz, yakın akrabalarımız, kardeşlerimiz, seyahatler, kurslar, evrak kâğıt işleri ve imza gerektiren işler de gündemimizde olabilir. Ve bu Terazi tutulmasından en çok etkiyi ise, öncü burçlar olan Koç, Yengeç, Oğlak ve Terazi burçları etkilenecek.

Güneş, Merkür'ün kalbinde olacak

19-20 Ekim’de ise Güneş’in Merkür ile yaptığı kavuşumu ile, ilişkiler ve ortaklıklar üzerine daha çok fikir üretebilir, yakın çevremizle daha fazla etkileşebilir, fikir alışverişleri yapabiliriz. Aynı zamanda 21 Ekim’e kadar Plüton’un yapacağı sert açıyla, bizi manipüle eden kişilerle, kendi fikirlerini kabul ettirmek isteyen kişilerle karşılaşabileceğimizi gösteriyor. Kendimizi ve zihnimizi baskı altında ve rehin alınmış gibi hissedebiliriz ancak derin araştırmalar yapmak ve konsantre olmamızı gerektirecek işler yapmamız için de uygun.

22 Ekim’de ise Merkür, 10 Kasım’a kadar Terazi burcundaki seyrinden çıkıp, Akrep burcuna geçiyor. Artık aklımız ve fikrimiz ilişkiler ve ortaklıklardan çıkıp, daha derin ve maddi, manevi planlar yaptığımız bakış açılarıyla dolup taşacak. Dikkatimizi daha çok toplayabileceğiz ve konsantrasyon gücümüz yükselecek. Akrep burcunun temalarıyla birlikte daha şüpheci, sezgisel, kıskanç, manipüle eden, takıntılı bir kafayla hareket edebiliriz ve daha sabit fikirli olup, düşüncelerimizi karşı tarafa dayatmaya yatkın olabiliriz.

Boğa burcunda kritik tutulma!

28 Ekim tarihinde ise, Boğa burcunun 5 derecesinde bir Ay Tutulması gerçekleşecek. Bu, yılın son tutulması olacak ve artık Boğa- Akrep tutulmaları son vuruşunu yapacak diyebiliriz. Finansal konuları temsil eden Boğa tutulması, maddi değeri olan tüm konularla ilgili daha dikkatli olmamız gerektiğini vurguluyor. Merkür’ün Jüpiter’e olan sert açısı, ederinden büyük laflar söyleyebileceğimizi, olayları abartıp büyütebileceğimizi, pireyi deve yapabileceğimizi, tutamayacağımız sözler vermememiz gerektiğini, aksi takdirde pişmanlık veya kopmalar yaşayabileceğimizi gösteriyor. Kariyer hayatımızla ilgili şans ve fırsatlar barındıran etkiler de var, kimilerine yeni teklifler, kazanç kapıları getirebilir.

30-31 Ekim ise, ilişki, ortaklıklarımız ve finansal konularla ilgili aniden gelişen sürpriz mutluluklar yaşayabileceğimizi gösteriyor.

Yükselen burcunuza göre etkileri de şu şekilde;

Yükselen Koç;

Ekim ayı sizler için, adeta yeniden doğacağınız bir ay olacağa benziyor. 9 Ekim’de başlayan, Venüs’ün Başak burcundaki seyri sizin iş, sağlık ve çalışma evinizi etkileyecek. İş hayatınızla ve sağlığınızla ilgili yeni küçük şans ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz, her zamankinden daha dikkatli ve sorumluluk alarak hareket edebilirsiniz, çalışma arkadaşlarınızla birbirinize yardım ve destekte bulunabilirsiniz. 12 Ekim’den itibaren, başkalarından gelen paralarla ilgili, miras, nafaka, prim, sigorta gibi konularda mücadele etmeniz gerekebilir. Ayrıca ameliyat ve operasyon gündemleri de oluşabilir.

14 Ekim’deki tutulma, sizi hayata bakış açınızı, fiziksel görüntünüzü, ilişki durumunuzu değiştirebilir, kendinizi yeniden keşfedebilirsiniz. Yeni bir bebeğin doğumu diyebiliriz. İkili ilişkilerle ilgili sizi geriye çeken durumlar yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda 28 Ekim’deki Boğa burcundaki tutulma ile yeni kazanç kapıları yaratabilirsiniz kendinize, belki taşınmaz mal alabilirsiniz, yatırımlarla ilgili pozitif etkiler alıyorsunuz bu süreçte ancak başkalarından gelen paralarla ilgili de dikkatli hareket etmeniz gerekiyor.

Yükselen Boğa;

Ekim ayı sizin için, iş ve çalışma hayatınızla ilgili yeni açılımlar getirebilir. 9 Ekim ile başlayan Venüs Başak etkisiyle, yeni flörtler, yeni heyecanlar gelebilir karşınıza. Ancak, mantık çerçevesinde bakıp, karşı tarafı çok fazla eleştirip kusur da bulabilirsiniz. Yaratıcılık ve sanatsal konularla ilgili de olumlu etki alacaksınız. 12 Ekim’den sonra mücadele alanınız karşınızdaki insanlarla olacak. İlişkilerinizde ve ortaklıklarınızda daha agresif, manipülatif, baskıcı olabilirsiniz veya karşınızdaki kişiler sizi empoze etmeye çalışabilir, buna dikkat edin. 14 Ekim Terazi tutulmasıyla beraber, iş ve çalışma hayatınızla ilgili yıpratıcı ve yorucu etkiler alıyorsunuz, sizi geriye çeken durumlar yaşayabilirsiniz, sağlığınız olumsuz etkilenebilir, bu süreçte inzivaya çekilip, terapiler alıp, size iyi gelecek meditasyonlar yapabilirsiniz, enerjinizi günlük hayatın yoruculuğundan çekmeniz size iyi gelecek.

28 Ekim Boğa tutulması ise, sizi kendinizle yeniden tanıştıracak diyebiliriz. Fiziksel görüntünüz, ilişkilerle ilgili ne istediğiniz, genel sağlığınız gibi hemen hemen her konuda kendinizi sorgulayacağınız, yeni başlangıçlar yapacağınız etkiler alacaksınız, ancak ilişkilerinizle ilgili de açık düşmanlıklar görebileceğiniz, radikal kararlar verebileceğiniz etkiler mevcut.

Yükselen İkizler;

Ekim ayı size, ev, aile, yuva konularla ilgili küçük şans ve fırsatlar getirebilir 5 Ekim’den sonra. Ailenizle daha hoş vakit geçirebilirsiniz. 12 Ekim’den sonra ise iş hayatınızda daha çok enerji harcayabilir, hırsla ve tutkuyla hareket edebilir, çalışma arkadaşlarınızla çatışabilir ve tartışabilirsiniz. 14 Ekim Terazi tutulması ile aşk hayatınızla ilgili yorucu ve yıpratıcı etkiler alırken, sosyal çevreniz, arkadaşlarınız aracılığıyla mutluluğunuzu yakalayabilirsiniz, yeni gruplara ve etkinliklere katılıp, arkadaşlıklar kazanabilirsiniz. 28 Ekim Boğa tutulmasıyla birlikte, iş hayatınızda sizi geriye çeken, yoran etkilerle karşılaşabilirsiniz, biraz daha içe dönüp, kendinizle baş başa kalmanız, meditasyonlar yapmanız, enerjinizi diğer insanlara kapatmanız size iyi gelecek bu ay, zaten günlük hayatın ve iş ortamınızın stresinden kaçmak isteyeceksiniz, mental olarak rahatlamak size iyi gelecek.

Yükselen Yengeç;

5 Ekim’den sonra yakın çevreniz, kardeşleriniz, akrabalarınız, komşularınızla iletişiminiz daha çok artabilir, birbirinize küçük şans ve fırsatlar getirebilirsiniz, ayrıca eğitim, kurs ve kısa yolculuklarla ilgili de olumlu etkiler alıyorsunuz. 12 Ekim’den sonra, enerjinizi yaratıcılık gerektiren konulara, sanata, çocuklara, aşk hayatınıza, flörtlerinize ve eğlence hayatınıza harcayabilirsiniz. Daha agresif bir tavır sergileyebilirsiniz sevgilinize. 14 Ekim Terazi tutulmasıyla birlikte, aile hayatınız, ev, yuva alanlarınızla ilgili sizi geriye çeken durumlar ve değişimlerle karşı karşıya kalabilirsiniz.

Kariyer hayatınızda yepyeni başlangıçlara ve dönüşümlere doğru gidiyorsunuz, kendi işinizi kurmak için destekleyici etkiler mevcut ancak ev ve aile konuları paçanızdan aşağıya çekebilir. 28 Ekim Boğa tutulmasıyla birlikte, sosyal çevreniz, kariyerden elde ettiğiniz kazançlarınız, yeni sosyal ortamlar, gruplar ve arkadaşlıklarla ilgili pozitif etkiler alıyorsunuz ancak aşk hayatınız, varsa çocuklarınızla ilgili de mücadele etmeniz gereken konular, sizin özgürlüğünüzü kısıtlıyor gibi hissedebilirsiniz.

Yükselen Aslan;

5 Ekim itibariyle, finansal konularla ilgili küçük şans ve fırsatlarla karşılaşabilir, yeni kazanç kapıları yaratabilirsiniz kendinize. Yeni birikim ve yatırımlar yapmak için de hesap kitap yapabilirsiniz. Daha dikkatli ve ölçülü harcayabilirsiniz paranızı. 12 Ekim itibariyle, Mars, sizin ev ve aile evinizde hareket edecek, bu sebeple aile üyelerinizle tartışmaya ve birbirinizi manipüle etmeye açık olabilirsiniz, buna dikkat etmelisiniz. Bütün enerjinizi ev, arsa, toprak, aile konularına yöneltebilirsiniz, evinizin içinde tamir, tadilat işleri yapabilir, evinizi yenileyebilirsiniz. Kimilerinde ise taşınma gündemleri oluşabilir.

14 Ekim Terazi tutulmasıyla birlikte, yakın çevre, kardeşler, kısa seyahatler, eğitim, kurslar, imza gerektiren konular sizi yorabilir ve aşağıya çekebilir ancak yüksek eğitim, akademik konular, uzmanlık gerektiren eğitimler, uzak yolculuklar, yurt dışı konularıyla ilgili yeni şans ve fırsatlar getirebilir size. 28 Ekim Boğa tutulmasıyla birlikte kariyer hayatınızla ilgili daha tanınır olabilirsiniz, olumlu şans ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz, toplum önünüzde daha tanınır olmanız için şans veriyor size bu tutulma, belki de evlilik kararı alabilirsiniz, ancak ev, aile, yuva konularıyla ilgili verdiğiniz mücadeleler sizin enerjinizi kariyerinize tam yönlendirememenize sebep olabilir.

Yükselen Başak;

Sevgili Başaklar, 5 Ekim tarihinde Venüs sizin kendi burcunuza gelecek ve başkaları tarafından daha çekici olabilirsiniz bu ay. Daha sıcakkanlı, cana yakın olabilir, dış görüntünüzde değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz, daha sağlıklı ve fit görünmek adına olabilir bu değişiklikler. 12 Ekim tarihinden itibaren, Mars etkisiyle, yakın çevreniz, kardeşleriniz, akrabalarınız ve komşularınızla olan ilişkilerinizde daha agresif tavırlar sergileyebilir ve bu kişilerle mücadele etmek durumunda kalabilirsiniz, sinsi ve düşmanca hareketler görebilirsiniz bu kişilerden. Kısa seyahatler ve eğitim öğretim, imza gerektiren konularla ilgili de efor harcayabilirsiniz.

14 Ekim Güneş tutulmasıyla birlikte, finansal konularla ilgili geçmişten gelen gündemleriniz olabilir ve sizi aşağıya çekebilir bu finans konuları. Başkalarından gelen paralar, kredi, miras, nafaka, prim, sigortayla ilgili de yeni şans ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz, kimileri için operasyon ve ameliyat gündemleri oluşabilir. 28 Ekim Ay Tutulması ise, size yurt dışı gibi uzak seyahatler, yüksek eğitim, akademik konular, hukuk konuları, dış ticaret gibi konularda yeni kazanç kapıları, şans ve fırsatlar getirebilir ancak yakın çevre ve kardeşlerinizle yaşadığınız mücadeleler yüzünden yıprandığınızı hissedebilirsiniz.

Yükselen Terazi;

Sevgili Teraziler, 5 Ekim tarihiyle birlikte siz, arkanızdan dönen oyunlara şahitlik edebilirsiniz. İlişkilerle ilgili daha içe döneceğiniz, göz önünde olmak istemeyeceğiniz, belki platonik aşklara veya geçmiş ilişkilere özlem duyacağınız etkiler alacaksınız. Bazı kadınlardan da düşmanlık görebilirsiniz. 12 Ekim itibariyle, tüm enerjiniz maddi konularla ilgili olacak. Para kazanmak için adeta hırs küpüne bürüneceksiniz, stratejik taktiklerle ve bazen manipülasyonlarla tuttuğunuzu kopartacaksınız maddi konularda.

14 Ekim Güneş tutulmasıyla, genel sağlığınıza ve bedeninize dikkat etmelisiniz, kendi kendinizi geriye çektiğiniz ve ihmal ettiğiniz etkiler alıyorsunuz ancak ilişki hayatınınız ve kurduğunuz ortaklıklarla ilgili oldukça kadersel etkiler de mevcut, yeni ilişkiler ve ortaklıklar deneyimleyebilirsiniz bu tutulmayla. 28 Ekim Ay Tutulmasıyla birlikte cebinize giren parayla, yatırım ve birikimlerinizle ilgili yorucu etkiler alsanız da başkalarından gelen toplu paralar, nafaka, miras, kredi, prim, sigorta gibi konularda şanslı etkiler alıyorsunuz. Kimileri ise bu süreçte bazı operasyon, ameliyat gibi gündemler yaşayabilir.

Yükselen Akrep;

Sevgili Akrep burçları, bu ay ilişkilerle ilgili önemli kararlar vereceksiniz. Öncelikle 5 Ekim itibariyle, kariyer hayatınızdan elde ettiğiniz kazançlarınız, arkadaşlıklarınız, gruplar ve sosyal hayatınızla ilgili daha detaycı, gözlemci, eleştirel ve onlara yardımcı olacak şekilde hareket edebilirsiniz, size küçük ve şans ve fırsatlar getirebilir bu kişiler. 12 Ekim tarihinden itibaren, Mars’ın sizin burcunuza geçmesiyle adeta ortalığı yakıp kavuracaksınız diyebiliriz, içinize gelen güç, dışınıza vuracak ve başkaları tarafından daha tehlikeli, şüpheci, manipülatif, hırslı görüneceksiniz. Kafanıza koyduğunuz hedeflerle ilgili oldukça planlı, stratejik ve temkinli hareket edeceksiniz.

İçinize gelen bu güç, belki sizi spora da başlatabilir 14 Ekim Güneş Tutulmasıyla birlikte, psikolojik olarak daha hassas, içe dönük, inzivada kalmak isteyen bir yapıda olabilirsiniz ancak iş hayatınıza odaklanmanız gereken bir süreç, bu tutulma yeni iş kolları veya pozisyon değişimleri verebilir size. Psikolojik olarak kendinizi pek iyi hissetmeseniz de işinize yönelmek size iyi gelecek. 28 Ekim Ay Tutulmasıyla birlikte, kendi bedeninize ve sağlığınıza gereken özeni göstermelisiniz, kendi kendinizi sabote etmemeye dikkat etmelisiniz. Ve bu tutulma size, ilişki hayatınızla ilgili radikal kararlar, kadersel seçimler getirebilir, önemli iş ortaklıkları ve ilişki başlangıçları yapabilirsiniz.

Yükselen Yay;

Bu ay, özellikle 5 Ekim tarihinden itibaren, kariyer hayatınızda daha titiz, eleştirel, dikkatli hareket edebilirsiniz, toplum da sizi bu şekilde görebilir, küçük şans ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz kariyer hayatınızda. 12 Ekim itibariyle, enerjinizi doğru şekilde aktarabilmek ve gücünüzü kullanabilmekle ilgili yetersiz hissedebilirsiniz kendinizi, daha içe yönelik, gizli ve izinizi belli etmeyen şekilde hareket edebilirsiniz, gizli düşmanlıklar da görebilirsiniz ve aynı zamanda psikoloji, bilinçaltı, terapi, meditasyon gibi konularda derin araştırmalar yapıp, destek alabilirsiniz bunlardan. 14 Ekim Güneş Tutulması size, özellikle yeni aşklar, flörtler getirebilir.

Sanatla ilgileniyorsanız, yaratıcılığınız artabilir, daha fazla kendinizi göstermek isteyebilirsiniz. Ancak arkadaş çevreniz, sosyal ortamlar sizi geriye çekebilir, sosyal çevrenizi değiştirmek isteyebilirsiniz. 28 Ekim Boğa Tutulmasıyla birlikte, psikolojik olarak daha hassas ve kırılgan olabilirsiniz ancak iş hayatınızda önemli kadersel gelişmeler sizi bekleyecek, iş hayatınızda önemli seçimler yapabilirsiniz, yeni iş kapıları açılabilir.

Yükselen Oğlak;

5 Ekim tarihinden itibaren Venüs etkisiyle birlikte, yurt dışı, yüksek öğrenim, akademik konular, uluslararası bağlantılarla ilgili küçük şans ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz, önemli bağlantılar yakalayabilirsiniz bu konularla ilgili ve daha dikkatli ve eleştirel hareket edebilirsiniz. 12 Ekim tarihinden itibaren Mars sizin arkadaşlıklar evinize gelecek ve bu ay tüm enerjiniz, mücadele ettiğiniz alan arkadaşlıklarınız, sosyal çevreniz olacak. Arkadaşlarınıza daha agresif, tartışmacı bir tavır sergileyebilirsiniz ve bu da size düşman kazandırabilir. Daha taktiksel, stratejik ve kurnazca hareket edebilirsiniz sosyal hayatınızda. Kariyer kazançlarınızla ilgili de mücadele edebilirsiniz. 14 Ekim Güneş Tutulmasıyla birlikte, kariyer hayatınızla ilgili sizi yoran ve yıpratan etkiler alabilirsiniz ve bir değişime gidebilirsiniz kariyerinizde, aynı zamanda daha çok evinize, ailenize odaklanmanız gereken ve bu konularla ilgili önemli seçimler yapmanız gereken etkiler alıyorsunuz.

28 Ekim tutulmasıyla birlikte, arkadaş çevreniz ve sosyal gruplarla ilgili sizi aşağıya çeken durumlar olsa da aşk hayatınızda canlanıyorsunuz. Yeni aşklar kapınızı çalabilir, nasibiniz açılabilir. Ayrıca sanatla ilgilenen kişilerin de yaratıcılığı artabilir veya hobilerinizden para kazanmaya başlayabilirsiniz.

Yükselen Kova;

Sevgili Kovalar, Ekim ayına başkalarından gelen paralar, miras, prim, sigorta gibi toplu paralarla ilgili küçük şans ve fırsatlarla giriyorsunuz ancak bu konularda oldukça titiz, eleştirel, dikkatli hareket edebilirsiniz ve bu etki 5 Ekim’den itibaren başlayabilir. 12 Ekim sonrası ise, kariyer hayatınızda oldukça yıkıcı ve parçalayıcı hareket edebilirsiniz, toplum tarafından da manipülatif, şüpheci, gizli hareket eden birisi olarak görülebilirsiniz. Başarıyı elde etmek için daha taktiksel, stratejik, karda yürüyüp izini belli etmeyen bir tavırda, oldukça kontrollü ve hırslı adımlar atıp tuttuğunuzu kopartmak isteyebilirsiniz.

Ancak sizden üst konumda olan kişilerle, patronlarınızla güç savaşlarına girip tartışmamaya dikkat edin. 14 Ekim Güneş Tutulmasıyla birlikte, yurt dışı, yüksek eğitim, akademik konular, uluslararası bağlantılarla ilgili geçmişten gelen gündemler oluşabilir ve bu konularda artık sizin işinize yaramayan konuları söküp atabilirsiniz ve yakın çevreniz, kardeşleriniz, eğitim, kurs ve imza gerektiren anlaşma ve sözleşmelerle ilgili önemli seçimler yapabilirsiniz, kadersel etkiler alıyorsunuz bu konularla ilgili.

28 Ekim Ay Tutulmasıyla birlikte, kariyer hayatınızla ilgili sizi aşağıya çeken etkiler alabilirsiniz, gizli düşmanlıklar görebilirsiniz üstlerinizden ve patronlarınızdan ve bir değişime gidebilirsiniz kariyerinizde, aynı zamanda daha çok evinize, ailenize odaklanmanız gereken ve bu konularla ilgili önemli seçimler yapmanız gereken etkiler alıyorsunuz, belki evden çalışmaya başlayabilirsiniz.

Yükselen Balık;

Ve Zodyak’ın son burcu olan sevgili Balıklar, 5 Ekim itibariyle ikili ilişkileriniz ve ortaklıklarınızla ilgili minik şanslar elde edebilirsiniz ancak karşınızdaki kişiye karşı oldukça eleştirel, titiz davranıp kusur arayabilirsiniz veya karşınızdaki kişiler bu şekilde olabilir. 12 Ekim itibariyle, yüksek eğitim, akademik konular, yurt dışı, uluslararası bağlantılarla ilgili oldukça hırslı ve tutkulu hareket edeceksiniz.

Bütün enerjiniz, mücadeleniz bu konularda olacak ve oldukça kontrollü, taktiksel ve stratejik hareket edeceksiniz. 14 Ekim Güneş Tutulmasıyla birlikte, başkalarından gelen toplu paralar, nafaka, miras, kredi, sigorta gibi gibi finansal konularda geçmişten gelen meseleleriniz gündeme gelebilir ve kökten değişime gidip, kendi paranızı kazanmaya başlayabilirsiniz, yeni kazanç kapıları oluşabilir ve birikim yapmaya başlayabilirsiniz.

28 Ekim Ay Tutulmasıyla birlikte yüksek öğrenim, yurtdışı ve akademik konularla ilgili mücadeleleriniz sizi belki de yorabilir ancak kardeşleriniz, yakın çevreniz, iletişim kurduğunuz kişiler, anlaşma ve sözleşmelerle ilgili önemli gelişmeler olabilir, kadersel seçimler yapabilirsiniz.

Astrolojik haritanıza göre, kişisel etkilerinizi merak ediyorsanız; aslinurpehlivan@gmail.com adresimden ulaşabilirsiniz!

Sevgiler..