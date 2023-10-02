Ekim ayı hacamat günleri: Hangi günler hacamat sünnettir? Hacamat takvimi 2023 İslam dinine göre sünnet olan günlerde hacamat tedavisi yaptırmak isteyenler, takvimi yakından takip ediyor. İşte ekim ayı için uygun olan hacamat günleri.

ensonhaber.com Alternatif tıp tedavileri arasında yer alan hacamat, vücudun temizlenmesine yardımcı oluyor. Peygamber Efendimiz tarafından da tavsiye edilen hacamat, İslam dinine göre ayın belirli günlerinde daha faydalı sayılıyor. Ağrıları, ödemleri geçirmeyi ve kirli kanın atılmasını sağlayan hacamat, tıp dünyasında da "kupa terapisi" olarak revaçta. Ekim ayına girilmesiyle birlikte bu ayın sünnetli hacamat günleri merak konusu oldu. İslam alimleri, Efendimiz ( S.A.V ) ‘in, hicri 17-19 ve 21. günlerinde hacamat yaptırdığı konusunda görüş bildirmişlerdir. Peki, hangi günler hacamat yaptırılır? Ekim ayı hacamat günleri hangileri? İşte hacamat altın günleri... Ekim 2023 hacamat günleri 2023 yılının Ekim ayı için en etkili günler; 2 Ekim Pazartesi günüdür. Bu tarihler dışında 2023 yılının Ekim ayında hacamat tedavisi uygulamak isteyenlerin 1,3,5,7,9,10,12,14 Ekim günlerini tercih etmeleri önerilmektedir.