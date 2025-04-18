Ekipler duyurdu: O ilçeye giriş çıkışlar yasaklandı

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Muğla’nın Datça ilçesinde hayvancılığı yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı.

Kırsal Hızırşah Mahallesi’nde bir keçide burun akıntısı görülmesi üzerine, durum duyarlı çiftçiler tarafından Datça İlçe Tarım Müdürlüğü’ne bildirildi.

Olay yerine gelen veteriner ekipleri tarafından yapılan klinik muayene ve alınan numunelerin laboratuvar testleri sonucunda, söz konusu hayvanda mavi dil hastalığına rastlandı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, salgının yayılmasını önlemek amacıyla ilçede büyükbaş ve küçükbaş hayvanların giriş ve çıkışlarını 40 gün süreyle durdurduklarını açıkladı.

Bu süre boyunca ilçedeki tüm hayvancılık faaliyetleri kontrol altında tutulacak ve hastalığın yayılma riskine karşı Datça genelinde detaylı gözlem ve tarama çalışmaları yürütülecek.

MAVİ DİL HASTALIĞI NEDİR?

Mavi dil hastalığının ‘Culicoides’ türü tatarcık sinekleri tarafından bulaştırıldığı belirtildi.

Özellikle koyun, keçi ve sığır gibi küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda etkili olan bu viral hastalığın, insanlara bulaşmadığı vurgulandı.

Yetkililer, hastalığın yalnızca hayvanlar arasında yayıldığını, insan sağlığına herhangi bir tehdit oluşturmadığını ve hastalığa yakalanan hayvanların etlerinin tüketilmesinde bir sakınca bulunmadığını ifade etti.