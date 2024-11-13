Ekmek yerine ondan yiyorlar! Doktor bitki olarak biliyor faydaları saymakla bitmiyor…

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Güney Afrika ve Asya’da yaygın olarak tüketilen ve ekmeğe alternatif olan o bitki sağlık açısından sunduğu faydalar ile sağlığınıza sağlık katıyor.

Görünüşü patatese benzeyen bu bitki halk arasında doktor bitki olarak adlandırılıyor. Sağlık açısından sunduğu bir çok fayda ile vücudunuzu adeta yeniliyor.

Sizde sofranızdan ekmeği kaldırmak istiyorsanız bu bitkiyi tüketin hem ekmek ihtiyacını karşılayın hem de sağlığınızı koruyun.

DOĞRU TÜKETİLDİĞİNDE ADETA ŞİFA DAĞITIYOR!

Kökeni Güney Amerika’ya dayanan halk arasında doktor bitki olarak adlandırılan ‘manyok’ doğru şekilde tüketildiğinde hem ekmek ihtiyacınızı karşılıyor hem de o faydalardan yararlanmanızı garantiliyor.

Gelişmekte olan ülkelerin temel besin kaynağı olarak da bilinen manyok kaynatılarak, kızartılarak ya da una dönüştürülerek kullanılabiliyor.

Bol miktarda C vitamini içeren bitki bağışıklığınızı güçlendirmede oldukça etkili oluyor. Düzenli ve doğru miktarda tüketildiğinde soğuk algınlığı ve solunum yolu enfeksiyonlarının giderilmesini sağlar.

Cilt üzerinde de oldukça faydalı olan manyok içerdiği kolajen sayesinde yaşlanma karşıtı bir bitki olarak da bilinir. Cilt bakımında kullanılan manyok kökü cildinizi ölü deriden arındırmada etkilidir.

Düşük glisemik indekse sahip olan bitki kan şekerini hızla yükselmesini önler. Diyetinize ekleyeceğiniz manyok kilo kontörlünü sağlamanızda da etkili oluyormuş. Manganez açısında zengin olan manyok, eklem iltihapları ve artrit gibi sorunların doğal çözümü olarak bilinir.

Manyok tüketirken en önemli adımı çiğ olarak tüketilmemesine dikkat etmenizdir. Aşırıya kaçmadan ve pişirerek tükettiğinizde sağlığınız için bahsedilen faydalardan yararlananbilirsiniz.